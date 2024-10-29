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Почти 40 тысяч мам обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья - РИА Новости, 29.10.2024
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Новости Подмосковья
 
14:01 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980693046.html
Почти 40 тысяч мам обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья
Почти 40 тысяч мам обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья - РИА Новости, 29.10.2024
Почти 40 тысяч мам обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья
Почти 40 тысяч женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания на базе перинатальных центров и родильных домов Подмосковья с начала года, сообщает... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:01
2024-10-29T14:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 40 тысяч женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания на базе перинатальных центров и родильных домов Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В данных центрах работают врачи, медицинские сестры, а также специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию. "В таких центрах женщинам доступна бесплатная помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что получить ее можно как во время пребывания в медучреждении, так и после. Специалисты расскажут, как заботиться о своем здоровье, избежать проблем, которые могут препятствовать грудному вскармливанию. Всего с начала года обучение в центрах прошли почти 40 тысяч женщин", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В регионе работает портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Почти 40 тысяч мам обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиОбучение в центре грудного вскармливания в Подмосковье
Обучение в центре грудного вскармливания в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Обучение в центре грудного вскармливания в Подмосковье
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 40 тысяч женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания на базе перинатальных центров и родильных домов Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В данных центрах работают врачи, медицинские сестры, а также специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию.
"В таких центрах женщинам доступна бесплатная помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что получить ее можно как во время пребывания в медучреждении, так и после. Специалисты расскажут, как заботиться о своем здоровье, избежать проблем, которые могут препятствовать грудному вскармливанию. Всего с начала года обучение в центрах прошли почти 40 тысяч женщин", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
В регионе работает портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.
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