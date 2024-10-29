https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980693046.html

Почти 40 тысяч мам обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья

Почти 40 тысяч мам обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья - РИА Новости, 29.10.2024

Почти 40 тысяч мам обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья

Почти 40 тысяч женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания на базе перинатальных центров и родильных домов Подмосковья с начала года, сообщает... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:01

2024-10-29T14:01

2024-10-29T14:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980691770_0:0:1113:626_1920x0_80_0_0_baa392f4f074a978ced9d96f28dd4b46.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 40 тысяч женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания на базе перинатальных центров и родильных домов Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В данных центрах работают врачи, медицинские сестры, а также специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию. "В таких центрах женщинам доступна бесплатная помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что получить ее можно как во время пребывания в медучреждении, так и после. Специалисты расскажут, как заботиться о своем здоровье, избежать проблем, которые могут препятствовать грудному вскармливанию. Всего с начала года обучение в центрах прошли почти 40 тысяч женщин", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В регионе работает портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980688223.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк