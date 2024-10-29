Почти 40 тысяч мам обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиОбучение в центре грудного вскармливания в Подмосковье
Обучение в центре грудного вскармливания в Подмосковье
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 40 тысяч женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания на базе перинатальных центров и родильных домов Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В данных центрах работают врачи, медицинские сестры, а также специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию.
"В таких центрах женщинам доступна бесплатная помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что получить ее можно как во время пребывания в медучреждении, так и после. Специалисты расскажут, как заботиться о своем здоровье, избежать проблем, которые могут препятствовать грудному вскармливанию. Всего с начала года обучение в центрах прошли почти 40 тысяч женщин", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
В регионе работает портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.