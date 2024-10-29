https://ria.ru/20241029/plennyy-1980620509.html
Операторы БПЛА ВСУ пытались убить сдававшихся сослуживцев, сообщил пленный
Операторы БПЛА ВСУ пытались убить сдававшихся сослуживцев, сообщил пленный - РИА Новости, 29.10.2024
Операторы БПЛА ВСУ пытались убить сдававшихся сослуживцев, сообщил пленный
Операторы украинских БПЛА пытались убить сдававшихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Юрий Мензата. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:54
2024-10-29T05:54
2024-10-29T05:54
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Операторы украинских БПЛА пытались убить сдававшихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Юрий Мензата. Юрий Мензата - 1984 года рождения, его мобилизовали в Киеве и отправили на передовую в ДНР. "Когда мы вышли из блиндажа, в нас полетели дроны, начали скидывать на нас боеприпасы, в результате чего мы были ранены, как мы поняли, это были наши дроны, они (украинские военные - ред.) начали скидывать (боеприпасы), чтобы нас уничтожить, чтобы мы не попали в плен", - сказал он. Мензата также отметил, что российские военные во время налета украинских дронов дали команду пытавшимся сдаться в плен укрыться обратно в блиндаже, тем самым, по его словам, они спасли им жизни.
https://ria.ru/20241029/plennyy-1980613573.html
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киев, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, В мире
Операторы БПЛА ВСУ пытались убить сдававшихся сослуживцев, сообщил пленный
Пленный: операторы украинских БПЛА пытались убить сдававшихся сослуживцев