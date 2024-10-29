Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА ВСУ пытались убить сдававшихся сослуживцев, сообщил пленный - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/plennyy-1980620509.html
Операторы БПЛА ВСУ пытались убить сдававшихся сослуживцев, сообщил пленный
Операторы БПЛА ВСУ пытались убить сдававшихся сослуживцев, сообщил пленный - РИА Новости, 29.10.2024
Операторы БПЛА ВСУ пытались убить сдававшихся сослуживцев, сообщил пленный
Операторы украинских БПЛА пытались убить сдававшихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Юрий Мензата. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:54
2024-10-29T05:54
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Операторы украинских БПЛА пытались убить сдававшихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Юрий Мензата. Юрий Мензата - 1984 года рождения, его мобилизовали в Киеве и отправили на передовую в ДНР. "Когда мы вышли из блиндажа, в нас полетели дроны, начали скидывать на нас боеприпасы, в результате чего мы были ранены, как мы поняли, это были наши дроны, они (украинские военные - ред.) начали скидывать (боеприпасы), чтобы нас уничтожить, чтобы мы не попали в плен", - сказал он. Мензата также отметил, что российские военные во время налета украинских дронов дали команду пытавшимся сдаться в плен укрыться обратно в блиндаже, тем самым, по его словам, они спасли им жизни.
https://ria.ru/20241029/plennyy-1980613573.html
https://ria.ru/20241029/plennye-1980616985.html
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, В мире
Операторы БПЛА ВСУ пытались убить сдававшихся сослуживцев, сообщил пленный

Пленный: операторы украинских БПЛА пытались убить сдававшихся сослуживцев

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Операторы украинских БПЛА пытались убить сдававшихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Юрий Мензата.
Юрий Мензата - 1984 года рождения, его мобилизовали в Киеве и отправили на передовую в ДНР.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Украинский пленный призвал сдаваться боевиков, напавших на Курскую область
Вчера, 03:20
"Когда мы вышли из блиндажа, в нас полетели дроны, начали скидывать на нас боеприпасы, в результате чего мы были ранены, как мы поняли, это были наши дроны, они (украинские военные - ред.) начали скидывать (боеприпасы), чтобы нас уничтожить, чтобы мы не попали в плен", - сказал он.
Мензата также отметил, что российские военные во время налета украинских дронов дали команду пытавшимся сдаться в плен укрыться обратно в блиндаже, тем самым, по его словам, они спасли им жизни.
Военные медики ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Украинские пленные пожаловались на отправку в бой без подготовки
Вчера, 04:39
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала