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Украинский пленный призвал сдаваться боевиков, напавших на Курскую область - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/plennyy-1980613573.html
Украинский пленный призвал сдаваться боевиков, напавших на Курскую область
Украинский пленный призвал сдаваться боевиков, напавших на Курскую область - РИА Новости, 29.10.2024
Украинский пленный призвал сдаваться боевиков, напавших на Курскую область
Сдавшийся в плен в Курской области украинский солдат Андрей Безручков призвал военнослужащих ВСУ, участвующих в нападении на Курскую область, сложить оружие,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:20
2024-10-29T03:20
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области украинский солдат Андрей Безручков призвал военнослужащих ВСУ, участвующих в нападении на Курскую область, сложить оружие, так как для них это единственный способ сохранить свои жизни. "Смотрите, ребята, чтобы сохранить свою жизнь: я там (в Курской области - ред.) был и видел достаточно, и вам не советую там оставаться… Если вам предлагают, или также самопроизвольно - просто сдавайтесь, и с вами обойдутся нормально, по-людски. Потому что либо вы там ляжете, либо вы будете жить", - рассказал РИА Новости пленный украинский солдат-стрелок. Безручков, родившийся 2 октября 1989 года, был мобилизован в 92-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, попал в окружение ВС РФ в Курской области и сдался. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241025/svo-1980021745.html
https://ria.ru/20241028/pentagon-1980602597.html
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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный призвал сдаваться боевиков, напавших на Курскую область

Пленный Безручков призвал напавших на Курскую область боевиков ВСУ сдаться

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области украинский солдат Андрей Безручков призвал военнослужащих ВСУ, участвующих в нападении на Курскую область, сложить оружие, так как для них это единственный способ сохранить свои жизни.
«
"Смотрите, ребята, чтобы сохранить свою жизнь: я там (в Курской области - ред.) был и видел достаточно, и вам не советую там оставаться… Если вам предлагают, или также самопроизвольно - просто сдавайтесь, и с вами обойдутся нормально, по-людски. Потому что либо вы там ляжете, либо вы будете жить", - рассказал РИА Новости пленный украинский солдат-стрелок.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
"Удерживают под ударом дронов": пленный рассказал об угрозах со стороны ВСУ
25 октября, 12:32
Безручков, родившийся 2 октября 1989 года, был мобилизован в 92-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, попал в окружение ВС РФ в Курской области и сдался.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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28 октября, 23:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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