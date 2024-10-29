https://ria.ru/20241029/plennyy-1980613573.html

Украинский пленный призвал сдаваться боевиков, напавших на Курскую область

Украинский пленный призвал сдаваться боевиков, напавших на Курскую область - РИА Новости, 29.10.2024

Украинский пленный призвал сдаваться боевиков, напавших на Курскую область

Сдавшийся в плен в Курской области украинский солдат Андрей Безручков призвал военнослужащих ВСУ, участвующих в нападении на Курскую область, сложить оружие,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T03:20

2024-10-29T03:20

2024-10-29T03:20

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области украинский солдат Андрей Безручков призвал военнослужащих ВСУ, участвующих в нападении на Курскую область, сложить оружие, так как для них это единственный способ сохранить свои жизни. "Смотрите, ребята, чтобы сохранить свою жизнь: я там (в Курской области - ред.) был и видел достаточно, и вам не советую там оставаться… Если вам предлагают, или также самопроизвольно - просто сдавайтесь, и с вами обойдутся нормально, по-людски. Потому что либо вы там ляжете, либо вы будете жить", - рассказал РИА Новости пленный украинский солдат-стрелок. Безручков, родившийся 2 октября 1989 года, был мобилизован в 92-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, попал в окружение ВС РФ в Курской области и сдался. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241025/svo-1980021745.html

https://ria.ru/20241028/pentagon-1980602597.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины