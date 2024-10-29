https://ria.ru/20241029/plennye-1980633496.html
Появилась аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить пленного
Появилась аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить пленного - РИА Новости, 29.10.2024
Появилась аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить пленного
ВСУ угрожают убить российского пленного Игоря Щеголеватого "самым болезненным способом" в случае невыплаты выкупа, свидетельствует аудиозапись телефонного... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:27
2024-10-29T09:27
2024-10-29T09:27
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. ВСУ угрожают убить российского пленного Игоря Щеголеватого "самым болезненным способом" в случае невыплаты выкупа, свидетельствует аудиозапись телефонного разговора, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Сводный брат пленного Александр Сериков ранее сообщил агентству, что за жизнь Щеголеватого требуют 1 миллион рублей. "Если вы очень сильно обозлите людей, то его прикончат самым извращенным, самым болезненным способом, а видео могут вам направить или детям, так что не переживайте. Вы наверное не понимаете, с кем вы общаетесь", - говорит на записи женщина, которая представляет украинскую сторону. По ее словам, пленных, за которых не внесли выкуп, убивают. "Есть те, кто не нужен, те, за кого некому заплатить, те, за кого не хотят платить. Они идут раздаточным материалом. Он подохнет, как собака, сегодня вечером, если я позвоню куратору… таких, как он, вывозят в лес, где их съедают дикие животные. Живыми или мертвыми - это уже на решение извращенного мозга тех, кто этим занимается", - сказала вымогательница. Это не первый случай вымогательства со стороны ВСУ. Ранее родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова рассказали РИА Новости, что у них ВСУ также вымогали деньги, угрожая убить сына. Родители Шепилова обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.
https://ria.ru/20241026/vykup-1980211330.html
https://ria.ru/20241029/plen-1980623329.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980633209_343:0:1783:1080_1920x0_80_0_0_f0d2ede4573976883f6c593589ed1aab.jpg
Аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить "самым болезненным способом" пленного военнослужащего
РИА Новости публикует аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить "самым болезненным способом" пленного военнослужащего ВС РФ, если семья не заплатит выкуп.
2024-10-29T09:27
true
PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Появилась аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить пленного
ВСУ угрожают убить российского пленного Щеголеватого самым болезненным способом
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. ВСУ угрожают убить российского пленного Игоря Щеголеватого "самым болезненным способом" в случае невыплаты выкупа, свидетельствует аудиозапись телефонного разговора, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Сводный брат пленного Александр Сериков ранее сообщил агентству, что за жизнь Щеголеватого требуют 1 миллион рублей.
"Если вы очень сильно обозлите людей, то его прикончат самым извращенным, самым болезненным способом, а видео могут вам направить или детям, так что не переживайте. Вы наверное не понимаете, с кем вы общаетесь", - говорит на записи женщина, которая представляет украинскую сторону.
По ее словам, пленных, за которых не внесли выкуп, убивают.
"Есть те, кто не нужен, те, за кого некому заплатить, те, за кого не хотят платить. Они идут раздаточным материалом. Он подохнет, как собака, сегодня вечером, если я позвоню куратору… таких, как он, вывозят в лес, где их съедают дикие животные. Живыми или мертвыми - это уже на решение извращенного мозга тех, кто этим занимается", - сказала вымогательница.
Это не первый случай вымогательства со стороны ВСУ. Ранее родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова рассказали РИА Новости, что у них ВСУ
также вымогали деньги, угрожая убить сына. Родители Шепилова обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.