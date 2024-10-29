https://ria.ru/20241029/plennye-1980633496.html

Появилась аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить пленного

Появилась аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить пленного - РИА Новости, 29.10.2024

Появилась аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить пленного

ВСУ угрожают убить российского пленного Игоря Щеголеватого "самым болезненным способом" в случае невыплаты выкупа, свидетельствует аудиозапись телефонного... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:27

2024-10-29T09:27

2024-10-29T09:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980633209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b48293f9fe773f9b56ff3c038acf916.jpg

ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. ВСУ угрожают убить российского пленного Игоря Щеголеватого "самым болезненным способом" в случае невыплаты выкупа, свидетельствует аудиозапись телефонного разговора, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Сводный брат пленного Александр Сериков ранее сообщил агентству, что за жизнь Щеголеватого требуют 1 миллион рублей. "Если вы очень сильно обозлите людей, то его прикончат самым извращенным, самым болезненным способом, а видео могут вам направить или детям, так что не переживайте. Вы наверное не понимаете, с кем вы общаетесь", - говорит на записи женщина, которая представляет украинскую сторону. По ее словам, пленных, за которых не внесли выкуп, убивают. "Есть те, кто не нужен, те, за кого некому заплатить, те, за кого не хотят платить. Они идут раздаточным материалом. Он подохнет, как собака, сегодня вечером, если я позвоню куратору… таких, как он, вывозят в лес, где их съедают дикие животные. Живыми или мертвыми - это уже на решение извращенного мозга тех, кто этим занимается", - сказала вымогательница. Это не первый случай вымогательства со стороны ВСУ. Ранее родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова рассказали РИА Новости, что у них ВСУ также вымогали деньги, угрожая убить сына. Родители Шепилова обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.

https://ria.ru/20241026/vykup-1980211330.html

https://ria.ru/20241029/plen-1980623329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить "самым болезненным способом" пленного военнослужащего РИА Новости публикует аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить "самым болезненным способом" пленного военнослужащего ВС РФ, если семья не заплатит выкуп. 2024-10-29T09:27 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия