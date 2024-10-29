https://ria.ru/20241029/plen-1980623329.html

ВСУ требуют у семьи пленного российского бойца миллион рублей за его жизнь

ВСУ требуют у семьи пленного российского бойца миллион рублей за его жизнь - РИА Новости, 29.10.2024

ВСУ требуют у семьи пленного российского бойца миллион рублей за его жизнь

ВСУ потребовали от родственников попавшего в плен российского военного Игоря Щеголеватого миллион рублей за то, чтобы включить его в списки на обмен, рассказал... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:04

2024-10-29T07:04

2024-10-29T09:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. ВСУ потребовали от родственников попавшего в плен российского военного Игоря Щеголеватого миллион рублей за то, чтобы включить его в списки на обмен, рассказал РИА Новости сводный брат пленного Александр Сериков.Щеголеватый служил артиллеристом, в начале октября его перевели в штурмовое подразделение. Пятого октября он последний раз связывался с родными, а уже 12 октября его родственники получили видео, на котором Игорь с перемотанной головой просил перевести деньги "куда скажут"."Позвонили, сказали: "Если хотите, чтобы он жил, то скиньте миллион", чтобы внесли в списки (на обмен. — Прим. ред.). <...> Угрожают, что детям скинут видео, где над ним издеваются, говорят, что выкинут его, собаки съедят или он сдохнет", — рассказал собеседник агентства.Сериков пояснил, что собеседники угрожают лишить Щеголеватого еды и воды.По его словам, шантаж продолжался в течение недели, каждый вечер звонила некая девушка, которая представлялась куратором: она угрожала расправой над пленным и требовала перевести нужную сумму до 21 октября. "Куратор" угрожала, что в противном случае родственники не получат даже тело Игоря. На последнем видео Щеголеватый в грубой форме на камеру задает вопрос, почему не получается перевести деньги. После этого, по словам Серикова, никто на связь не выходил.Это не первый случай вымогательства со стороны ВСУ. Ранее родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова рассказали РИА Новости, что ВСУ также вымогали у них деньги, угрожая убить сына, в итоге они обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, верховному комиссару ООН по правам человека, в Международной Комитет Красного Креста с требованием о соблюдении положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

https://ria.ru/20240910/moshenniki-1971759407.html

https://ria.ru/20241026/vykup-1980211330.html

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Аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить "самым болезненным способом" пленного военнослужащего РИА Новости публикует аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить "самым болезненным способом" пленного военнослужащего ВС РФ, если семья не заплатит выкуп. 2024-10-29T07:04 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины