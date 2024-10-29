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Посол в Дании рассказал о полученных от жителей письмах с теплыми словами - РИА Новости, 29.10.2024
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06:56 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pisma-1980623057.html
Посол в Дании рассказал о полученных от жителей письмах с теплыми словами
Посол в Дании рассказал о полученных от жителей письмах с теплыми словами - РИА Новости, 29.10.2024
Посол в Дании рассказал о полученных от жителей письмах с теплыми словами
Датчане присылают в посольство России письма с выражением симпатии и заинтересованности в восстановлении добрых отношений между Данией и Россией на фоне... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:56
2024-10-29T06:56
дания
россия
владимир барбин
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Датчане присылают в посольство России письма с выражением симпатии и заинтересованности в восстановлении добрых отношений между Данией и Россией на фоне продолжающейся в стране русофобии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Антироссийские установки неустанно и методично "вдалбливаются" в общественное сознание. Но даже в этих условиях посольство получает письма от датчан с выражением симпатии к нашей стране и заинтересованности в восстановлении добрых отношений между Данией и Россией", - сказал он. Посол отметил, что настрой местных СМИ по отношению к России враждебный. Инакомыслие по этому вопросу жестко пресекается. Несогласные с нынешним русофобским курсом Дании и осмелившиеся публично заявить об этом безжалостно выдавливаются из политики, образования и журналистики, добавил глава дипмиссии.
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дания, россия, владимир барбин, в мире
Дания, Россия, Владимир Барбин, В мире
Посол в Дании рассказал о полученных от жителей письмах с теплыми словами

Посол Барбин: жители Дании на фоне русофобии пишут письма со словами симпатии

© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Датчане присылают в посольство России письма с выражением симпатии и заинтересованности в восстановлении добрых отношений между Данией и Россией на фоне продолжающейся в стране русофобии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Антироссийские установки неустанно и методично "вдалбливаются" в общественное сознание. Но даже в этих условиях посольство получает письма от датчан с выражением симпатии к нашей стране и заинтересованности в восстановлении добрых отношений между Данией и Россией", - сказал он.
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Посол отметил, что настрой местных СМИ по отношению к России враждебный. Инакомыслие по этому вопросу жестко пресекается. Несогласные с нынешним русофобским курсом Дании и осмелившиеся публично заявить об этом безжалостно выдавливаются из политики, образования и журналистики, добавил глава дипмиссии.
 
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