https://ria.ru/20241029/pisma-1980623057.html

Посол в Дании рассказал о полученных от жителей письмах с теплыми словами

Посол в Дании рассказал о полученных от жителей письмах с теплыми словами - РИА Новости, 29.10.2024

Посол в Дании рассказал о полученных от жителей письмах с теплыми словами

Датчане присылают в посольство России письма с выражением симпатии и заинтересованности в восстановлении добрых отношений между Данией и Россией на фоне... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:56

2024-10-29T06:56

2024-10-29T06:56

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россия

владимир барбин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Датчане присылают в посольство России письма с выражением симпатии и заинтересованности в восстановлении добрых отношений между Данией и Россией на фоне продолжающейся в стране русофобии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Антироссийские установки неустанно и методично "вдалбливаются" в общественное сознание. Но даже в этих условиях посольство получает письма от датчан с выражением симпатии к нашей стране и заинтересованности в восстановлении добрых отношений между Данией и Россией", - сказал он. Посол отметил, что настрой местных СМИ по отношению к России враждебный. Инакомыслие по этому вопросу жестко пресекается. Несогласные с нынешним русофобским курсом Дании и осмелившиеся публично заявить об этом безжалостно выдавливаются из политики, образования и журналистики, добавил глава дипмиссии.

https://ria.ru/20241013/evrodeputat-1977852748.html

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дания, россия, владимир барбин, в мире