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Спасенному в Охотском море Пичугину предложат реабилитацию - РИА Новости, 29.10.2024
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04:26 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pichugin-1980616300.html
Спасенному в Охотском море Пичугину предложат реабилитацию
Спасенному в Охотском море Пичугину предложат реабилитацию - РИА Новости, 29.10.2024
Спасенному в Охотском море Пичугину предложат реабилитацию
Власти Бурятии предложат необходимую реабилитацию Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему в Охотском море, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:26
2024-10-29T04:26
охотское море
камчатка
улан-удэ
происшествия
александр витько
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Власти Бурятии предложат необходимую реабилитацию Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему в Охотском море, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. "Отслеживали состояние пациента. Сейчас он прибудет в Улан-Удэ, мы будем ему предлагать реабилитацию необходимую. Правительство Бурятии будет компенсировать расходы на дорогу, транспортные расходы", - сказала Лудупова на видео в Telegram-канале министра здравоохранения Колымы Александра Витько. Сам министр отметил, что состоянию Пичугина ничего не угрожает. "Состояние стабильное, по всем анализам компенсирован. Сегодня он готов отправиться по месту жительства в Улан-Удэ", - сказал Витько. Ранее завотделением гастроэнтерологии Магаданской областной больницы Геннадий Ляшенко сообщил РИА Новости, что медики во вторник выписали Пичугина, его состояние удовлетворительное. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана.
https://ria.ru/20241016/pichugin-1978298412.html
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охотское море, камчатка, улан-удэ, происшествия, александр витько, дальневосточная транспортная прокуратура
Охотское море, Камчатка, Улан-Удэ, Происшествия, Александр Витько, Дальневосточная транспортная прокуратура
Спасенному в Охотском море Пичугину предложат реабилитацию

Власти Бурятии предложат спасенному в Охотском море Пичугину реабилитацию

© Фото : Правительство Магаданской области/TelegramЗаместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Правительство Магаданской области/Telegram
Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Власти Бурятии предложат необходимую реабилитацию Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему в Охотском море, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
"Отслеживали состояние пациента. Сейчас он прибудет в Улан-Удэ, мы будем ему предлагать реабилитацию необходимую. Правительство Бурятии будет компенсировать расходы на дорогу, транспортные расходы", - сказала Лудупова на видео в Telegram-канале министра здравоохранения Колымы Александра Витько.
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Сам министр отметил, что состоянию Пичугина ничего не угрожает.
"Состояние стабильное, по всем анализам компенсирован. Сегодня он готов отправиться по месту жительства в Улан-Удэ", - сказал Витько.
Ранее завотделением гастроэнтерологии Магаданской областной больницы Геннадий Ляшенко сообщил РИА Новости, что медики во вторник выписали Пичугина, его состояние удовлетворительное.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана.
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Охотское мореКамчаткаУлан-УдэПроисшествияАлександр ВитькоДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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