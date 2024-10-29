https://ria.ru/20241029/pichugin-1980616300.html

Спасенному в Охотском море Пичугину предложат реабилитацию

Спасенному в Охотском море Пичугину предложат реабилитацию - РИА Новости, 29.10.2024

Спасенному в Охотском море Пичугину предложат реабилитацию

Власти Бурятии предложат необходимую реабилитацию Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему в Охотском море, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T04:26

2024-10-29T04:26

2024-10-29T04:26

охотское море

камчатка

улан-удэ

происшествия

александр витько

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Власти Бурятии предложат необходимую реабилитацию Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему в Охотском море, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. "Отслеживали состояние пациента. Сейчас он прибудет в Улан-Удэ, мы будем ему предлагать реабилитацию необходимую. Правительство Бурятии будет компенсировать расходы на дорогу, транспортные расходы", - сказала Лудупова на видео в Telegram-канале министра здравоохранения Колымы Александра Витько. Сам министр отметил, что состоянию Пичугина ничего не угрожает. "Состояние стабильное, по всем анализам компенсирован. Сегодня он готов отправиться по месту жительства в Улан-Удэ", - сказал Витько. Ранее завотделением гастроэнтерологии Магаданской областной больницы Геннадий Ляшенко сообщил РИА Новости, что медики во вторник выписали Пичугина, его состояние удовлетворительное. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана.

https://ria.ru/20241016/pichugin-1978298412.html

https://ria.ru/20241029/pensioner-1980611247.html

охотское море

камчатка

улан-удэ

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охотское море, камчатка, улан-удэ, происшествия, александр витько, дальневосточная транспортная прокуратура