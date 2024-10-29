https://ria.ru/20241029/pichugin-1980613089.html

Спасенного в Охотском море Пичугина выписали из больницы

Спасенного в Охотском море Пичугина выписали из больницы - РИА Новости, 29.10.2024

Спасенного в Охотском море Пичугина выписали из больницы

Медики во вторник выписали Михаила Пичугина, более 2 месяцев дрейфовавшего в Охотском море, из Магаданской областной больницы (МОБ), он отправится в Улан-Удэ,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T03:08

2024-10-29T03:08

2024-10-29T03:08

охотское море

улан-удэ

москва

дальневосточная транспортная прокуратура

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МАГАДАН, 29 окт - РИА Новости. Медики во вторник выписали Михаила Пичугина, более 2 месяцев дрейфовавшего в Охотском море, из Магаданской областной больницы (МОБ), он отправится в Улан-Удэ, сообщил РИА Новости заведующий отделением гастроэнтерологии МОБ Геннадий Ляшенко. "Состояние пациента удовлетворительное. Больничный ему дали с открытой датой, дома он сможет продолжить лечение. Пичугину назначен прием витаминов и микроэлементов, усиленное питание. За время нахождения в больнице он начал набрать вес, психологическое состояние у него тоже неплохое", - рассказал Ляшенко. По его словам, от сопровождения санитарной машины Пичугин отказался, в аэропорт его повез друг, "оттуда он через Москву отправится в Улан-Удэ". Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана.

https://ria.ru/20241029/pensioner-1980611247.html

https://ria.ru/20241016/pichugin-1978298412.html

охотское море

улан-удэ

москва

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охотское море, улан-удэ, москва, дальневосточная транспортная прокуратура