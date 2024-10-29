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Петербург модернизирует городскую систему экологического мониторинга - РИА Новости, 29.10.2024
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17:57 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/peterburg-1980765991.html
Петербург модернизирует городскую систему экологического мониторинга
Петербург модернизирует городскую систему экологического мониторинга - РИА Новости, 29.10.2024
Петербург модернизирует городскую систему экологического мониторинга
В Санкт-Петербурге проводится полная модернизация городской системы мониторинга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:57
2024-10-29T17:57
санкт-петербург
россия
дмитрий патрушев
александр беглов
александр козлов (глава минприроды)
гидрометцентр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге проводится полная модернизация городской системы мониторинга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Во вторник в КВЦ "Экспофорум" начал работу VIII Всероссийский объединённый метеорологический и гидрологический съезд. В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков. Форум в этом году впервые объединил представителей метеорологии и гидрологии. Участникам предстоит выработать рекомендации по консолидации научно-технического и производственного потенциала для решения приоритетных задач в области метеорологии и климата, гидрологии и водного хозяйства. "Росгидромет как основное координирующее ведомство в своей сфере входит в пятерку лучших служб мира. Тем не менее следует продолжать работу по всем основным направлениям. В частности, сейчас реализуется Стратегия деятельности в области гидрометеорологии до 2030 года. Однако, учитывая новые задачи, поставленные президентом, необходимо заблаговременно подумать об актуализации документа в горизонте планирования до 2036 года", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении. Беглов отметил, что гидрометеорологическая служба, которой в этом году исполнилось 190 лет, зарождалась в Санкт-Петербурге. Она впервые в мире объединила руководство всеми наблюдениями в России и стала образцом для аналогичных служб в других странах. "Работа Росгидромета имеет огромное значение для экологической безопасности и качества жизни людей. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поставил задачу – вдвое сократить вредные выбросы к 2030 году и создать комплексную систему экологического мониторинга. Петербург в авангарде этой работы. Наш город первый, где федеральные и региональные данные объединены в единую систему", - сказал губернатор. В этом году Петербург приобрел три новые передвижные лаборатории для мониторинга, которые способны контролировать содержание в воздухе до 140 загрязняющих веществ. Для оперативного реагирования на запросы жителей по качеству воздуха создана Мобильная экологическая дежурная служба. Специалисты круглосуточно проводят измерения воздуха по обращениям граждан. "В последние годы в Петербурге проводится полная модернизация городской системы мониторинга, с заменой всех станций. С 2023 года установлено 19 новых стационарных станций мониторинга, а к 2026 году общее количество постов планируется увеличить до 30. Демонстрационная станция с прозрачными стенами установлена на Елагином острове", - отмечается в сообщении. По поручению президента России все городские котельные уже переведены на экологичное топливо. В результате вредные выбросы в атмосферу сократились на 26 тысяч тонн в год. В настоящее время почти 3 тысячи новых автобусов в Петербурге работают на газомоторном топливе. Активно развивается экологичный электрический транспорт, строится парк на 400 электробусов.
https://ria.ru/20241029/peterburg-1980646011.html
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санкт-петербург, россия, дмитрий патрушев, александр беглов, александр козлов (глава минприроды), гидрометцентр
Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Патрушев, Александр Беглов, Александр Козлов (глава Минприроды), Гидрометцентр

Петербург модернизирует городскую систему экологического мониторинга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге проводится полная модернизация городской системы мониторинга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Во вторник в КВЦ "Экспофорум" начал работу VIII Всероссийский объединённый метеорологический и гидрологический съезд. В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.
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Форум в этом году впервые объединил представителей метеорологии и гидрологии. Участникам предстоит выработать рекомендации по консолидации научно-технического и производственного потенциала для решения приоритетных задач в области метеорологии и климата, гидрологии и водного хозяйства.
"Росгидромет как основное координирующее ведомство в своей сфере входит в пятерку лучших служб мира. Тем не менее следует продолжать работу по всем основным направлениям. В частности, сейчас реализуется Стратегия деятельности в области гидрометеорологии до 2030 года. Однако, учитывая новые задачи, поставленные президентом, необходимо заблаговременно подумать об актуализации документа в горизонте планирования до 2036 года", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.
Беглов отметил, что гидрометеорологическая служба, которой в этом году исполнилось 190 лет, зарождалась в Санкт-Петербурге. Она впервые в мире объединила руководство всеми наблюдениями в России и стала образцом для аналогичных служб в других странах.
"Работа Росгидромета имеет огромное значение для экологической безопасности и качества жизни людей. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поставил задачу – вдвое сократить вредные выбросы к 2030 году и создать комплексную систему экологического мониторинга. Петербург в авангарде этой работы. Наш город первый, где федеральные и региональные данные объединены в единую систему", - сказал губернатор.
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В этом году Петербург приобрел три новые передвижные лаборатории для мониторинга, которые способны контролировать содержание в воздухе до 140 загрязняющих веществ. Для оперативного реагирования на запросы жителей по качеству воздуха создана Мобильная экологическая дежурная служба. Специалисты круглосуточно проводят измерения воздуха по обращениям граждан.
"В последние годы в Петербурге проводится полная модернизация городской системы мониторинга, с заменой всех станций. С 2023 года установлено 19 новых стационарных станций мониторинга, а к 2026 году общее количество постов планируется увеличить до 30. Демонстрационная станция с прозрачными стенами установлена на Елагином острове", - отмечается в сообщении.
По поручению президента России все городские котельные уже переведены на экологичное топливо. В результате вредные выбросы в атмосферу сократились на 26 тысяч тонн в год.
В настоящее время почти 3 тысячи новых автобусов в Петербурге работают на газомоторном топливе. Активно развивается экологичный электрический транспорт, строится парк на 400 электробусов.
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