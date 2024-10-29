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Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2024
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17:17 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/peskov-1980754357.html
Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил Песков
Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2024
Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил Песков
Тренировка стратегических сил сдерживания РФ была плановой, она проводится регулярно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:17
2024-10-29T17:17
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тренировка стратегических сил сдерживания РФ была плановой, она проводится регулярно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да. Это регулярное плановое мероприятие", - сказал он. Во вторник президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Российский лидер отметил, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия - это крайняя, исключительная мера обеспечения безопасности государства. Путин добавил, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяя решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Глава государства также подчеркнул важность того, чтобы иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы, учитывая рост геополитической напряжённости, появление новых внешних угроз и рисков.
https://ria.ru/20241029/yars-1980750918.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил Песков

Песков: тренировки стратегических сил сдерживания проводятся регулярно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тренировка стратегических сил сдерживания РФ была плановой, она проводится регулярно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да. Это регулярное плановое мероприятие", - сказал он.
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На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс"
Вчера, 17:04
Во вторник президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Российский лидер отметил, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия - это крайняя, исключительная мера обеспечения безопасности государства. Путин добавил, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяя решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности.
Глава государства также подчеркнул важность того, чтобы иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы, учитывая рост геополитической напряжённости, появление новых внешних угроз и рисков.
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