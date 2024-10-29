https://ria.ru/20241029/peskov-1980754357.html

Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил Песков

Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2024

Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил Песков

Тренировка стратегических сил сдерживания РФ была плановой, она проводится регулярно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:17

2024-10-29T17:17

2024-10-29T17:17

россия

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тренировка стратегических сил сдерживания РФ была плановой, она проводится регулярно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да. Это регулярное плановое мероприятие", - сказал он. Во вторник президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Российский лидер отметил, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия - это крайняя, исключительная мера обеспечения безопасности государства. Путин добавил, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяя решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Глава государства также подчеркнул важность того, чтобы иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы, учитывая рост геополитической напряжённости, появление новых внешних угроз и рисков.

https://ria.ru/20241029/yars-1980750918.html

https://ria.ru/20241029/putin-1980727672.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность