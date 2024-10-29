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Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР - РИА Новости, 29.10.2024
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12:32 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html
Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР
Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР - РИА Новости, 29.10.2024
Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР
В графике у президента нет встречи с главой МИД КНДР, которая в среду будет находиться в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:32
2024-10-29T12:32
политика
россия
дмитрий песков
цой сон хи
владимир путин
кндр (северная корея)
мид кндр
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В графике у президента нет встречи с главой МИД КНДР, которая в среду будет находиться в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибудет в Москву и проведет переговоры с официальными лицами РФ. "Нет, в графике у президента нет такой встречи", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, цой сон хи, владимир путин, кндр (северная корея), мид кндр
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Цой Сон Хи, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), МИД КНДР
Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР

Песков: в графике президента нет встречи с главой МИД КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В графике у президента нет встречи с главой МИД КНДР, которая в среду будет находиться в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибудет в Москву и проведет переговоры с официальными лицами РФ.
"Нет, в графике у президента нет такой встречи", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковЦой Сон ХиВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)МИД КНДР
 
 
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