https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html
Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР
Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР - РИА Новости, 29.10.2024
Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР
В графике у президента нет встречи с главой МИД КНДР, которая в среду будет находиться в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:32
2024-10-29T12:32
2024-10-29T12:32
политика
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кндр (северная корея)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В графике у президента нет встречи с главой МИД КНДР, которая в среду будет находиться в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибудет в Москву и проведет переговоры с официальными лицами РФ. "Нет, в графике у президента нет такой встречи", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, цой сон хи, владимир путин, кндр (северная корея), мид кндр
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Цой Сон Хи, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), МИД КНДР
Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР
Песков: в графике президента нет встречи с главой МИД КНДР