https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html

Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР

Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР - РИА Новости, 29.10.2024

Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР

В графике у президента нет встречи с главой МИД КНДР, которая в среду будет находиться в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:32

2024-10-29T12:32

2024-10-29T12:32

политика

россия

дмитрий песков

цой сон хи

владимир путин

кндр (северная корея)

мид кндр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980645065_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_43b1abc907391f81dce96d2ded4bcb2e.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В графике у президента нет встречи с главой МИД КНДР, которая в среду будет находиться в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи в среду прибудет в Москву и проведет переговоры с официальными лицами РФ. "Нет, в графике у президента нет такой встречи", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241029/kndr-1980647217.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, цой сон хи, владимир путин, кндр (северная корея), мид кндр