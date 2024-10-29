Пентагон заявил, что военные из КНДР якобы направлены в Курскую область
Пентагон полагает, что две тысячи военных из КНДР направлены в Курскую область
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон полагает, что пара тысяч солдат из КНДР якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию якобы было переброшено около 10,000 северокорейских солдат, большинство из которых, как утверждается, проходят обучение на востоке России.
"Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области", - заявил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. При этом он не предоставил никаких доказательств своим словам и не объяснил, почему делает такие выводы.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".