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Пентагон заявил, что военные из КНДР якобы направлены в Курскую область - РИА Новости, 29.10.2024
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23:05 29.10.2024 (обновлено: 23:38 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/pentagon-1980805704.html
Пентагон заявил, что военные из КНДР якобы направлены в Курскую область
Пентагон заявил, что военные из КНДР якобы направлены в Курскую область - РИА Новости, 29.10.2024
Пентагон заявил, что военные из КНДР якобы направлены в Курскую область
Пентагон полагает, что пара тысяч солдат из КНДР якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию якобы было переброшено около 10,000... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:05
2024-10-29T23:38
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украина
курская область
патрик райдер
марк рютте
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министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон полагает, что пара тысяч солдат из КНДР якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию якобы было переброшено около 10,000 северокорейских солдат, большинство из которых, как утверждается, проходят обучение на востоке России. "Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области", - заявил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. При этом он не предоставил никаких доказательств своим словам и не объяснил, почему делает такие выводы. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html
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россия, украина, курская область, патрик райдер, марк рютте, владимир путин, министерство обороны сша, нато, оон
Россия, Украина, Курская область, Патрик Райдер, Марк Рютте, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, ООН
Пентагон заявил, что военные из КНДР якобы направлены в Курскую область

Пентагон полагает, что две тысячи военных из КНДР направлены в Курскую область

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон полагает, что пара тысяч солдат из КНДР якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию якобы было переброшено около 10,000 северокорейских солдат, большинство из которых, как утверждается, проходят обучение на востоке России.
"Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области", - заявил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. При этом он не предоставил никаких доказательств своим словам и не объяснил, почему делает такие выводы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Ответить нечем: Запад обнаружил, что Путин красиво обвел его вокруг пальца
27 октября, 08:00
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Генсек НАТО заявил о "доказательствах" отправки военных КНДР в Россию
28 октября, 17:20
 
РоссияУкраинаКурская областьПатрик РайдерМарк РюттеВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОООН
 
 
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