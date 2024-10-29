https://ria.ru/20241029/pentagon-1980805704.html

Пентагон заявил, что военные из КНДР якобы направлены в Курскую область

Пентагон заявил, что военные из КНДР якобы направлены в Курскую область - РИА Новости, 29.10.2024

Пентагон заявил, что военные из КНДР якобы направлены в Курскую область

Пентагон полагает, что пара тысяч солдат из КНДР якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию якобы было переброшено около 10,000... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T23:05

2024-10-29T23:05

2024-10-29T23:38

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украина

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон полагает, что пара тысяч солдат из КНДР якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию якобы было переброшено около 10,000 северокорейских солдат, большинство из которых, как утверждается, проходят обучение на востоке России. "Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области", - заявил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. При этом он не предоставил никаких доказательств своим словам и не объяснил, почему делает такие выводы. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html

https://ria.ru/20241028/kndr-1980543599.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, курская область, патрик райдер, марк рютте, владимир путин, министерство обороны сша, нато, оон