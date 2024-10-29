https://ria.ru/20241029/pentagon-1980800644.html
В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО
В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО - РИА Новости, 29.10.2024
В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО
США не видят необходимости в переменах в расстановке своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, заявил официальный... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:02
2024-10-29T22:02
2024-10-29T22:12
сша
россия
патрик райдер
владимир путин
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980770767_3:0:1464:822_1920x0_80_0_0_f03a2eac0886f4ddd6120fe7c42660d8.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. США не видят необходимости в переменах в расстановке своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза. Мы не видели чего бы то ни было в контексте российских стратегических сил и их расстановки, что привело бы к переменам в расстановке наших сил", - заявил Райдер на брифинге.Как сообщалось, президент России Владимир Путин провёл тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле. В учениях Путин принимал участие в режиме видеосвязи.
https://ria.ru/20241029/minoborony-1980779636.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980770767_185:0:1281:822_1920x0_80_0_0_265b4e4591dcc779791dc1946b9ac753.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, патрик райдер, владимир путин, министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Патрик Райдер, Владимир Путин, Министерство обороны США, В мире
В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО
Пентагон не видит необходимости менять расстановку сил в ответ на учения России