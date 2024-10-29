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В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО - РИА Новости, 29.10.2024
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22:02 29.10.2024 (обновлено: 22:12 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/pentagon-1980800644.html
В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО
В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО - РИА Новости, 29.10.2024
В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО
США не видят необходимости в переменах в расстановке своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, заявил официальный... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:02
2024-10-29T22:12
сша
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патрик райдер
владимир путин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. США не видят необходимости в переменах в расстановке своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза. Мы не видели чего бы то ни было в контексте российских стратегических сил и их расстановки, что привело бы к переменам в расстановке наших сил", - заявил Райдер на брифинге.Как сообщалось, президент России Владимир Путин провёл тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле. В учениях Путин принимал участие в режиме видеосвязи.
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сша, россия, патрик райдер, владимир путин, министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Патрик Райдер, Владимир Путин, Министерство обороны США, В мире
В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО

Пентагон не видит необходимости менять расстановку сил в ответ на учения России

© Минобороны РоссииПуск МБР "Ярс"
Пуск МБР Ярс - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Минобороны России
Пуск МБР "Ярс"
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. США не видят необходимости в переменах в расстановке своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза. Мы не видели чего бы то ни было в контексте российских стратегических сил и их расстановки, что привело бы к переменам в расстановке наших сил", - заявил Райдер на брифинге.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин провёл тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле. В учениях Путин принимал участие в режиме видеосвязи.
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