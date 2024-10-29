https://ria.ru/20241029/pentagon-1980800644.html

В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО

В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО - РИА Новости, 29.10.2024

В США заявили, что не видят нужды отвечать на российскую тренировку по ЯО

США не видят необходимости в переменах в расстановке своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, заявил официальный... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:02

2024-10-29T22:02

2024-10-29T22:12

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. США не видят необходимости в переменах в расстановке своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза. Мы не видели чего бы то ни было в контексте российских стратегических сил и их расстановки, что привело бы к переменам в расстановке наших сил", - заявил Райдер на брифинге.Как сообщалось, президент России Владимир Путин провёл тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле. В учениях Путин принимал участие в режиме видеосвязи.

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сша, россия, патрик райдер, владимир путин, министерство обороны сша, в мире