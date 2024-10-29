https://ria.ru/20241029/pentagon-1980776117.html

В Пентагоне заявили о проблемах из-за военной поддержки Украины

В Пентагоне заявили о проблемах из-за военной поддержки Украины - РИА Новости, 29.10.2024

В Пентагоне заявили о проблемах из-за военной поддержки Украины

Военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:36

2024-10-29T18:36

2024-10-29T18:36

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США, что угрожает боеготовности самого Вашингтона, признали в Пентагоне."Материальная помощь Украине Соединенными Штатами выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов", - говорится в опубликованном докладе министерства обороны.Как подчеркнули в ведомстве, неспособность поддерживать и увеличивать оружейные запасы ставит под угрозу оперативные возможности и боеготовность сил США."Министерству обороны требуется увеличение мощностей, чтобы обеспечить достаточное производство новых, усовершенствованных боеприпасов", - указали в американском оборонном ведомстве.Для устранения указанных проблем США запустили программу модернизации собственных армейских складов, рассчитывая значительно увеличить свои будущие военные ресурсы и их эффективность.Одновременно с этим в Пентагоне создали специальную группу по ускоренному производству вооружений. В задачи подразделения входит выявление, анализ и устранение сложностей, связанных с наращиванием производства боеприпасов и компонентов для них совместно с союзниками и партнерами Вашингтона.

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980136699.html

https://ria.ru/20241025/pentagon-1979983462.html

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в мире, украина, пентагон, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша