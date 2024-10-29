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В Пентагоне заявили о проблемах из-за военной поддержки Украины - РИА Новости, 29.10.2024
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18:36 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pentagon-1980776117.html
В Пентагоне заявили о проблемах из-за военной поддержки Украины
В Пентагоне заявили о проблемах из-за военной поддержки Украины - РИА Новости, 29.10.2024
В Пентагоне заявили о проблемах из-за военной поддержки Украины
Военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:36
2024-10-29T18:36
в мире
украина
пентагон
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США, что угрожает боеготовности самого Вашингтона, признали в Пентагоне."Материальная помощь Украине Соединенными Штатами выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов", - говорится в опубликованном докладе министерства обороны.Как подчеркнули в ведомстве, неспособность поддерживать и увеличивать оружейные запасы ставит под угрозу оперативные возможности и боеготовность сил США."Министерству обороны требуется увеличение мощностей, чтобы обеспечить достаточное производство новых, усовершенствованных боеприпасов", - указали в американском оборонном ведомстве.Для устранения указанных проблем США запустили программу модернизации собственных армейских складов, рассчитывая значительно увеличить свои будущие военные ресурсы и их эффективность.Одновременно с этим в Пентагоне создали специальную группу по ускоренному производству вооружений. В задачи подразделения входит выявление, анализ и устранение сложностей, связанных с наращиванием производства боеприпасов и компонентов для них совместно с союзниками и партнерами Вашингтона.
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980136699.html
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в мире, украина, пентагон, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Украина, Пентагон, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
В Пентагоне заявили о проблемах из-за военной поддержки Украины

Пентагон: поддержка Украины привела к проблемам со складами армии США

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США, что угрожает боеготовности самого Вашингтона, признали в Пентагоне.
"Материальная помощь Украине Соединенными Штатами выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов", - говорится в опубликованном докладе министерства обороны.
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Как подчеркнули в ведомстве, неспособность поддерживать и увеличивать оружейные запасы ставит под угрозу оперативные возможности и боеготовность сил США.
"Министерству обороны требуется увеличение мощностей, чтобы обеспечить достаточное производство новых, усовершенствованных боеприпасов", - указали в американском оборонном ведомстве.
Для устранения указанных проблем США запустили программу модернизации собственных армейских складов, рассчитывая значительно увеличить свои будущие военные ресурсы и их эффективность.
Одновременно с этим в Пентагоне создали специальную группу по ускоренному производству вооружений. В задачи подразделения входит выявление, анализ и устранение сложностей, связанных с наращиванием производства боеприпасов и компонентов для них совместно с союзниками и партнерами Вашингтона.
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В миреУкраинаПентагонСШАВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
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