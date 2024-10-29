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Денис Паслер на конгрессе здравоохранения рассказал о наследии Семашко - РИА Новости, 29.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
20:01 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pasler-1980788822.html
Денис Паслер на конгрессе здравоохранения рассказал о наследии Семашко
Денис Паслер на конгрессе здравоохранения рассказал о наследии Семашко - РИА Новости, 29.10.2024
Денис Паслер на конгрессе здравоохранения рассказал о наследии Семашко
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в третьем Национальном конгрессе здравоохранения и выступил с докладом на сессии, посвященной... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:01
2024-10-29T20:01
оренбургская область
общество
оренбургская область
денис паслер
бузулук
орск
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в третьем Национальном конгрессе здравоохранения и выступил с докладом на сессии, посвященной наследию Николая Семашко. В рамках пленарной сессии выступил президент России Владимир Путин. Мероприятие проходит в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира, уточняется на сайте главы государства. "Пленарная сессия, на которой я представил свой доклад, была посвящена наследию Николая Александровича Семашко. Учитывая, что будущий академик в начале ХХ века работал земским доктором в небольшой больнице Бузулука, мне было особенно ответственно выступать в Кремлевском дворце на центральном событии конгресса - пленарной сессии "Национальное здравоохранение: от Н.А. Семашко до наших дней", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, опыт, накопленный на оренбургской земле, лег в основу современного здравоохранения. В Оренбургской области, работая с людьми, проводя приемы, он выявил и отработал принципы, которые остаются востребованными до сих пор. "Академик заявил о необходимости единства профилактики и лечения, об охране здоровья работающих. Сейчас 65 оренбургских предприятий и организаций реализуют собственные корпоративные программы. Семашко впервые ввел диспансеризацию. В 2024 году более миллиона оренбуржцев прошли профилактические медосмотры. Мы расширили эту программу, специально создали региональный центр скрининговых программ, чтобы на ранней стадии выявлять онкологические заболевания", - написал глава региона. И добавил, что в области за последние пять лет начали работать три крупнейших новых объекта медицины: самая большая в ПФО областная детская больница, современный инфекционный госпиталь, онкодиспансер в Орске, который обслуживает восточную зону. За счет средств региона проводится полная реновация областной клинической больницы имени Войнова. Из пяти корпусов уже капитально отремонтированы четыре, и в конце этого года начинается ремонт основного хирургического корпуса. На востоке и западе региона все стационары объединены в единые медицинские центры, которые оказывают многопрофильную медицинскую помощь. В Орске и Бузулуке созданы больницы для жителей восточного и западного Оренбуржья. "Мы обновили 565 медицинских учреждений - это сельские медицинские объекты, взрослые и детские городские поликлиники, стационары районных больниц. В малых селах введено в эксплуатацию 154 новых ФАПа и врачебных амбулаторий. Причем принятое на федеральном уровне решение продолжить модернизацию первичного звена еще на пять лет, позволит полностью привести в порядок поликлиники Оренбуржья", - отметил Паслер. Он напомнил, что год назад имя Семашко стала носить Бузулукская городская больница, где молодой земский доктор начинал работать. Причем коллектив больницы сам вышел с этой инициативой. "В этом году в сквере больницы мы открыли бюст Николаю Александровичу Семашко. Рад, что в событии смогли принять участие его внуки — Елена Гавриловна и Андрей Гаврилович Фаробины, специально приехав из Москвы", - сказал губернатор.
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общество, оренбургская область, денис паслер, бузулук, орск
Оренбургская область, Общество, Оренбургская область, Денис Паслер, Бузулук, Орск

Денис Паслер на конгрессе здравоохранения рассказал о наследии Семашко

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в третьем Национальном конгрессе здравоохранения и выступил с докладом на сессии, посвященной наследию Николая Семашко.
В рамках пленарной сессии выступил президент России Владимир Путин. Мероприятие проходит в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира, уточняется на сайте главы государства.
«
"Пленарная сессия, на которой я представил свой доклад, была посвящена наследию Николая Александровича Семашко. Учитывая, что будущий академик в начале ХХ века работал земским доктором в небольшой больнице Бузулука, мне было особенно ответственно выступать в Кремлевском дворце на центральном событии конгресса - пленарной сессии "Национальное здравоохранение: от Н.А. Семашко до наших дней", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
По его словам, опыт, накопленный на оренбургской земле, лег в основу современного здравоохранения. В Оренбургской области, работая с людьми, проводя приемы, он выявил и отработал принципы, которые остаются востребованными до сих пор.
"Академик заявил о необходимости единства профилактики и лечения, об охране здоровья работающих. Сейчас 65 оренбургских предприятий и организаций реализуют собственные корпоративные программы. Семашко впервые ввел диспансеризацию. В 2024 году более миллиона оренбуржцев прошли профилактические медосмотры. Мы расширили эту программу, специально создали региональный центр скрининговых программ, чтобы на ранней стадии выявлять онкологические заболевания", - написал глава региона.
И добавил, что в области за последние пять лет начали работать три крупнейших новых объекта медицины: самая большая в ПФО областная детская больница, современный инфекционный госпиталь, онкодиспансер в Орске, который обслуживает восточную зону. За счет средств региона проводится полная реновация областной клинической больницы имени Войнова. Из пяти корпусов уже капитально отремонтированы четыре, и в конце этого года начинается ремонт основного хирургического корпуса. На востоке и западе региона все стационары объединены в единые медицинские центры, которые оказывают многопрофильную медицинскую помощь. В Орске и Бузулуке созданы больницы для жителей восточного и западного Оренбуржья.
"Мы обновили 565 медицинских учреждений - это сельские медицинские объекты, взрослые и детские городские поликлиники, стационары районных больниц. В малых селах введено в эксплуатацию 154 новых ФАПа и врачебных амбулаторий. Причем принятое на федеральном уровне решение продолжить модернизацию первичного звена еще на пять лет, позволит полностью привести в порядок поликлиники Оренбуржья", - отметил Паслер.
Он напомнил, что год назад имя Семашко стала носить Бузулукская городская больница, где молодой земский доктор начинал работать. Причем коллектив больницы сам вышел с этой инициативой. "В этом году в сквере больницы мы открыли бюст Николаю Александровичу Семашко. Рад, что в событии смогли принять участие его внуки — Елена Гавриловна и Андрей Гаврилович Фаробины, специально приехав из Москвы", - сказал губернатор.
 
Оренбургская областьОбществоОренбургская областьДенис ПаслерБузулукОрск
 
 
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