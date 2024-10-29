В Приангарье пантера из передвижного цирка напала на ребенка
В Приангарье цирковая пантера напала на ребенка, когда он фотографировался с ней
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской областиЧастный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
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ИРКУТСК, 29 окт — РИА Новости. В Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка травмировала ребенка, когда он фотографировался с животным, начата проверка, сообщает СУ СК России по Иркутской области.
Вечером в понедельник ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой.
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"В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту СК и прокуратура проводят проверку.
По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.
По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.