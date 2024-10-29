https://ria.ru/20241029/pantera-1980621718.html

В Приангарье пантера из передвижного цирка напала на ребенка

В Приангарье пантера из передвижного цирка напала на ребенка - РИА Новости, 29.10.2024

В Приангарье пантера из передвижного цирка напала на ребенка

В Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка травмировала ребенка, когда он фотографировался с животным, начата проверка, сообщает СУ СК России по РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:21

2024-10-29T06:21

2024-10-29T11:03

иркутская область

ангарск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ИРКУТСК, 29 окт — РИА Новости. В Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка травмировала ребенка, когда он фотографировался с животным, начата проверка, сообщает СУ СК России по Иркутской области. Вечером в понедельник ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. "В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту СК и прокуратура проводят проверку.По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240809/volk-1965180327.html

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иркутская область, ангарск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия