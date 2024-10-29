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В Приангарье пантера из передвижного цирка напала на ребенка - РИА Новости, 29.10.2024
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06:21 29.10.2024 (обновлено: 11:03 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/pantera-1980621718.html
В Приангарье пантера из передвижного цирка напала на ребенка
В Приангарье пантера из передвижного цирка напала на ребенка - РИА Новости, 29.10.2024
В Приангарье пантера из передвижного цирка напала на ребенка
В Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка травмировала ребенка, когда он фотографировался с животным, начата проверка, сообщает СУ СК России по РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:21
2024-10-29T11:03
иркутская область
ангарск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ИРКУТСК, 29 окт — РИА Новости. В Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка травмировала ребенка, когда он фотографировался с животным, начата проверка, сообщает СУ СК России по Иркутской области. Вечером в понедельник ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. "В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту СК и прокуратура проводят проверку.По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240809/volk-1965180327.html
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иркутская область, ангарск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Иркутская область, Ангарск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Приангарье пантера из передвижного цирка напала на ребенка

В Приангарье цирковая пантера напала на ребенка, когда он фотографировался с ней

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской областиЧастный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
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ИРКУТСК, 29 окт — РИА Новости. В Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка травмировала ребенка, когда он фотографировался с животным, начата проверка, сообщает СУ СК России по Иркутской области.
Вечером в понедельник ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой.
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"В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту СК и прокуратура проводят проверку.

По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.
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Иркутская областьАнгарскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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