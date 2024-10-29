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На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство - РИА Новости, 29.10.2024
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05:02 29.10.2024 (обновлено: 17:12 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство - РИА Новости, 29.10.2024
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
На посуде семьи, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае, по результатам экспертиз нашли инсектицидное средство, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:02
2024-10-29T17:12
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. На посуде семьи, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае, по результатам экспертиз нашли инсектицидное средство, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.&quot;На поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах&quot;, — рассказали в ведомстве.Приоритетная версия отравления детей на данный момент — попадание в организм компонентов инсектицидного средства, уточнили в СК.Трагедия произошла более месяца назад в селе Красная Сопка. Семья, в том числе четверо детей в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как поела на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Двадцать первого сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения к врачам у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. На следующий день там же умерла 11-летняя девочка, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.Ранее в СК сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрили после обработки, открытой была только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы ранее выдало предварительное заключение: экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, возможно, в доме находились средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
https://ria.ru/20241028/novotroitsk-1980497374.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство

На посуде в доме семьи под Красноярском, где погибли дети, нашли инсектицид

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramРасследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. На посуде семьи, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае, по результатам экспертиз нашли инсектицидное средство, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
«

"На поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах", — рассказали в ведомстве.

Приоритетная версия отравления детей на данный момент — попадание в организм компонентов инсектицидного средства, уточнили в СК.
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Трагедия произошла более месяца назад в селе Красная Сопка. Семья, в том числе четверо детей в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как поела на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Двадцать первого сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения к врачам у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. На следующий день там же умерла 11-летняя девочка, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.
Ранее в СК сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрили после обработки, открытой была только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.
Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы ранее выдало предварительное заключение: экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, возможно, в доме находились средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
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