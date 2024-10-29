https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html

На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство

На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство - РИА Новости, 29.10.2024

На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство

На посуде семьи, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае, по результатам экспертиз нашли инсектицидное средство, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:02

2024-10-29T05:02

2024-10-29T17:12

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974371559_0:28:877:521_1920x0_80_0_0_0062e981ce895590c388150b7f0f9783.jpg

КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. На посуде семьи, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае, по результатам экспертиз нашли инсектицидное средство, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета."На поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах", — рассказали в ведомстве.Приоритетная версия отравления детей на данный момент — попадание в организм компонентов инсектицидного средства, уточнили в СК.Трагедия произошла более месяца назад в селе Красная Сопка. Семья, в том числе четверо детей в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как поела на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Двадцать первого сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения к врачам у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. На следующий день там же умерла 11-летняя девочка, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.Ранее в СК сообщали РИА Новости, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрили после обработки, открытой была только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы ранее выдало предварительное заключение: экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, возможно, в доме находились средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.

https://ria.ru/20241028/novotroitsk-1980497374.html

https://ria.ru/20241015/zefir-1978150796.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия