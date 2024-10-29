https://ria.ru/20241029/osvobozhdenie-1980102252.html

Земля бескрайних льдов и возможностей. Как освобождали Советское Заполярье

Земля бескрайних льдов и возможностей. Как освобождали Советское Заполярье - РИА Новости, 29.10.2024

Земля бескрайних льдов и возможностей. Как освобождали Советское Заполярье

29 октября 1944 года завершилась Петсамо-Киркенесская операция, в ходе которой войска Красной армии окончательно изгнали немецко-фашистских захватчиков из... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:00

2024-10-29T09:00

2024-10-29T16:36

освобождение. путь к победе

великая отечественная война (1941-1945)

совинформбюро

печенга

мурманск

мурманская область

социальный навигатор

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29 октября 1944 года завершилась Петсамо-Киркенесская операция, в ходе которой войска Красной армии окончательно изгнали немецко-фашистских захватчиков из Советского Заполярья.Для гитлеровского командования захват и удержание этой территории имел важное стратегическое значение. Через порты Мурманска и Архангельска Советский Союз осуществлял доставку грузов из Сибири, Дальнего Востока, а также из-за границы. Особую ценность представляла и Кировская железная дорога, которая связывала Мурманскую область с Большой землей, в частности, с Ленинградом и Петрозаводском.За оборону Советского Заполярья было награждено более 300 тыс. военнослужащих и 24 тыс. работников тыла. Ста тридцати шести защитникам было присвоено звание Героя Советского Союза. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица людей, сражавшихся за свою землю, своих близких, свою страну.

печенга

мурманск

мурманская область

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освобождение. путь к победе, фото, великая отечественная война (1941-1945), совинформбюро, печенга, мурманск, мурманская область, социальный навигатор, общество