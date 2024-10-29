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Земля бескрайних льдов и возможностей. Как освобождали Советское Заполярье - РИА Новости, 29.10.2024
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09:00 29.10.2024 (обновлено: 16:36 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/osvobozhdenie-1980102252.html
Земля бескрайних льдов и возможностей. Как освобождали Советское Заполярье
Земля бескрайних льдов и возможностей. Как освобождали Советское Заполярье - РИА Новости, 29.10.2024
Земля бескрайних льдов и возможностей. Как освобождали Советское Заполярье
29 октября 1944 года завершилась Петсамо-Киркенесская операция, в ходе которой войска Красной армии окончательно изгнали немецко-фашистских захватчиков из... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:00
2024-10-29T16:36
освобождение. путь к победе
великая отечественная война (1941-1945)
совинформбюро
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29 октября 1944 года завершилась Петсамо-Киркенесская операция, в ходе которой войска Красной армии окончательно изгнали немецко-фашистских захватчиков из Советского Заполярья.Для гитлеровского командования захват и удержание этой территории имел важное стратегическое значение. Через порты Мурманска и Архангельска Советский Союз осуществлял доставку грузов из Сибири, Дальнего Востока, а также из-за границы. Особую ценность представляла и Кировская железная дорога, которая связывала Мурманскую область с Большой землей, в частности, с Ленинградом и Петрозаводском.За оборону Советского Заполярья было награждено более 300 тыс. военнослужащих и 24 тыс. работников тыла. Ста тридцати шести защитникам было присвоено звание Героя Советского Союза. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица людей, сражавшихся за свою землю, своих близких, свою страну.
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освобождение. путь к победе, фото, великая отечественная война (1941-1945), совинформбюро, печенга, мурманск, мурманская область, социальный навигатор, общество
Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945), Совинформбюро, Печенга, Мурманск, Мурманская область, Социальный навигатор, Общество

Земля бескрайних льдов и возможностей. Как освобождали Советское Заполярье

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29 октября 1944 года завершилась Петсамо-Киркенесская операция, в ходе которой войска Красной армии окончательно изгнали немецко-фашистских захватчиков из Советского Заполярья.
Для гитлеровского командования захват и удержание этой территории имел важное стратегическое значение. Через порты Мурманска и Архангельска Советский Союз осуществлял доставку грузов из Сибири, Дальнего Востока, а также из-за границы. Особую ценность представляла и Кировская железная дорога, которая связывала Мурманскую область с Большой землей, в частности, с Ленинградом и Петрозаводском.
За оборону Советского Заполярья было награждено более 300 тыс. военнослужащих и 24 тыс. работников тыла. Ста тридцати шести защитникам было присвоено звание Героя Советского Союза. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица людей, сражавшихся за свою землю, своих близких, свою страну.
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Экипажи танков Т-26 23‑го Укрепрайона 14‑й армии после разведывательной операции на полуострове Рыбачий. Справа — командир танкового взвода лейтенант Павел Васильевич Печенин. Мурманская область, 1941 год.

Экипаж танка Т-26 отдельной танковой роты Мурманского укрепленного района Северного фронта после разведывательной операции на полуострове Рыбачий. Справа - командир танкового взвода лейтенант Павел Печенин

Экипажи танков Т-26 23‑го Укрепрайона 14‑й армии после разведывательной операции на полуострове Рыбачий. Справа — командир танкового взвода лейтенант Павел Васильевич Печенин. Мурманская область, 1941 год.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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1 из 10
© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанк

Подвоз боеприпасов и продовольствия на передний край на собачьих упряжках. Мурманская область, 1943 год.

Подвоз боеприпасов и продовольствия на собачьих упряжках на передний край

Подвоз боеприпасов и продовольствия на передний край на собачьих упряжках. Мурманская область, 1943 год.

© РИА Новости / Семен Раскин
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2 из 10
© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанк

Зенитный расчет ведет огонь по самолету противника в районе Мурманска. Мурманская область, 1943 год.

Зенитный расчет ведет огонь по самолету противника в районе Мурманска

Зенитный расчет ведет огонь по самолету противника в районе Мурманска. Мурманская область, 1943 год.

© РИА Новости / Семен Раскин
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Звено советских летающих лодок МБР-2 ВВС Северного флота в полете. Мурманская область, 1942 год.

Звено советских летающих лодок МБР-2 ВВС Северного флота в полете

Звено советских летающих лодок МБР-2 ВВС Северного флота в полете. Мурманская область, 1942 год.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Летчик эскадрильи "Комсомолец Заполярья" Алексей Хлобыстов 14 мая 1942 года совершил третий таран. Раненый в первые минуты боя Хлобыстов направил свой горящий самолёт на Me-109, а сам сумел выброситься с парашютом. 6 июня 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза, летчик эскадрильи Комсомолец Заполярья Алексей Хлобыстов 14 мая 1942 года совершил третий таран

Летчик эскадрильи "Комсомолец Заполярья" Алексей Хлобыстов 14 мая 1942 года совершил третий таран. Раненый в первые минуты боя Хлобыстов направил свой горящий самолёт на Me-109, а сам сумел выброситься с парашютом. 6 июня 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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5 из 10
© РИА Новости / Роберт Диамент | Перейти в медиабанк

Подвеска авиабомб ФАБ-100 на пикирующий бомбардировщик Пе-2 ВВС Северного флота. Мурманская область, 1942 год.

Подвеска авиабомб ФАБ-100 на пикирующий бомбардировщик Пе-2 ВВС Северного флота

Подвеска авиабомб ФАБ-100 на пикирующий бомбардировщик Пе-2 ВВС Северного флота. Мурманская область, 1942 год.

© РИА Новости / Роберт Диамент
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Бойцы морской пехоты Северного флота на пути к вражеским берегам. Слева — снайпер, бурят Радна Будаевич Аюшеев из 63-й бригады морской пехоты. Мурманская область, 1942 год.

Бойцы морской пехоты Северного флота на катерах на пути к вражеским берегам. Слева - снайпер, бурят Радьи Дашиевич Аюшеев из 63-й бригады морской пехоты

Бойцы морской пехоты Северного флота на пути к вражеским берегам. Слева — снайпер, бурят Радна Будаевич Аюшеев из 63-й бригады морской пехоты. Мурманская область, 1942 год.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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7 из 10
© РИА Новости / Сергей Шиманский | Перейти в медиабанк

Краснознаменный дивизион малых охотников за подводными лодками сбрасывает глубинные бомбы на обнаруженную цель противника. Северный флот. Мурманская область, 1943 год.

Краснознаменный дивизион истребителей подводных лодок сбрасывает глубинные бомбы на обнаруженную цель противника

Краснознаменный дивизион малых охотников за подводными лодками сбрасывает глубинные бомбы на обнаруженную цель противника. Северный флот. Мурманская область, 1943 год.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
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8 из 10
© РИА Новости / Роберт Диамент | Перейти в медиабанк

Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота. Высадка десанта на берег. Район Печенги, 1944 год.

Высадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота

Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота. Высадка десанта на берег. Район Печенги, 1944 год.

© РИА Новости / Роберт Диамент
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9 из 10
© РИА Новости / Роберт Диамент | Перейти в медиабанк

Личный состав сторожевого корабля "Ураган" Северного флота в кубрике слушает сообщение Совинформбюро о взятии Петсамо (Печенга). Октябрь 1944 года.

Личный состав сторожевого корабля Ураган Северного флота в кубрике слушает по радио приказ товарища Сталина о взятии Петсамо (Печенга). Среди моряков находится Венедикт Николаевич Хмель (1919 г.р.), заместитель командира по политической части СКР Ураган Бригады сторожевых кораблей Охраны водного района Главной базы Северного флота

Личный состав сторожевого корабля "Ураган" Северного флота в кубрике слушает сообщение Совинформбюро о взятии Петсамо (Печенга). Октябрь 1944 года.

© РИА Новости / Роберт Диамент
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