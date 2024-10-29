Земля бескрайних льдов и возможностей. Как освобождали Советское Заполярье
Экипажи танков Т-26 23‑го Укрепрайона 14‑й армии после разведывательной операции на полуострове Рыбачий. Справа — командир танкового взвода лейтенант Павел Васильевич Печенин. Мурманская область, 1941 год.
Экипажи танков Т-26 23‑го Укрепрайона 14‑й армии после разведывательной операции на полуострове Рыбачий. Справа — командир танкового взвода лейтенант Павел Васильевич Печенин. Мурманская область, 1941 год.
Подвоз боеприпасов и продовольствия на передний край на собачьих упряжках. Мурманская область, 1943 год.
Подвоз боеприпасов и продовольствия на передний край на собачьих упряжках. Мурманская область, 1943 год.
Зенитный расчет ведет огонь по самолету противника в районе Мурманска. Мурманская область, 1943 год.
Зенитный расчет ведет огонь по самолету противника в районе Мурманска. Мурманская область, 1943 год.
Звено советских летающих лодок МБР-2 ВВС Северного флота в полете. Мурманская область, 1942 год.
Звено советских летающих лодок МБР-2 ВВС Северного флота в полете. Мурманская область, 1942 год.
Летчик эскадрильи "Комсомолец Заполярья" Алексей Хлобыстов 14 мая 1942 года совершил третий таран. Раненый в первые минуты боя Хлобыстов направил свой горящий самолёт на Me-109, а сам сумел выброситься с парашютом. 6 июня 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Летчик эскадрильи "Комсомолец Заполярья" Алексей Хлобыстов 14 мая 1942 года совершил третий таран. Раненый в первые минуты боя Хлобыстов направил свой горящий самолёт на Me-109, а сам сумел выброситься с парашютом. 6 июня 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Подвеска авиабомб ФАБ-100 на пикирующий бомбардировщик Пе-2 ВВС Северного флота. Мурманская область, 1942 год.
Подвеска авиабомб ФАБ-100 на пикирующий бомбардировщик Пе-2 ВВС Северного флота. Мурманская область, 1942 год.
Бойцы морской пехоты Северного флота на пути к вражеским берегам. Слева — снайпер, бурят Радна Будаевич Аюшеев из 63-й бригады морской пехоты. Мурманская область, 1942 год.
Бойцы морской пехоты Северного флота на пути к вражеским берегам. Слева — снайпер, бурят Радна Будаевич Аюшеев из 63-й бригады морской пехоты. Мурманская область, 1942 год.
Краснознаменный дивизион малых охотников за подводными лодками сбрасывает глубинные бомбы на обнаруженную цель противника. Северный флот. Мурманская область, 1943 год.
Краснознаменный дивизион малых охотников за подводными лодками сбрасывает глубинные бомбы на обнаруженную цель противника. Северный флот. Мурманская область, 1943 год.
Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота. Высадка десанта на берег. Район Печенги, 1944 год.
Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота. Высадка десанта на берег. Район Печенги, 1944 год.
Личный состав сторожевого корабля "Ураган" Северного флота в кубрике слушает сообщение Совинформбюро о взятии Петсамо (Печенга). Октябрь 1944 года.
Личный состав сторожевого корабля "Ураган" Северного флота в кубрике слушает сообщение Совинформбюро о взятии Петсамо (Печенга). Октябрь 1944 года.