https://ria.ru/20241029/orden-1980754868.html
Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 29.10.2024
Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:19
2024-10-29T17:19
2024-10-29T17:28
россия
владимир путин
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за заслуги перед Отечеством I степени."Мы с Михаилом Викторовичем на протяжении многих лет работали вместе и в непростых условиях, сложных, решали сложные задачи, которые стояли перед страной, перед Отечеством. Поэтому хотел бы проинформировать, что мною подписан указ о награждении Михаила Викторовича орденом за заслуги перед Отечеством I степени", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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россия, владимир путин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии
Россия, Владимир Путин, Михаил Шмаков, Федерация независимых профсоюзов России
Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил Михаила Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени