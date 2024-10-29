Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 29.10.2024 (обновлено: 17:28 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/orden-1980754868.html
Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 29.10.2024
Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:19
2024-10-29T17:28
россия
владимир путин
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за заслуги перед Отечеством I степени."Мы с Михаилом Викторовичем на протяжении многих лет работали вместе и в непростых условиях, сложных, решали сложные задачи, которые стояли перед страной, перед Отечеством. Поэтому хотел бы проинформировать, что мною подписан указ о награждении Михаила Викторовича орденом за заслуги перед Отечеством I степени", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20241029/udar-1980752662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии
Россия, Владимир Путин, Михаил Шмаков, Федерация независимых профсоюзов России
Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Михаила Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за заслуги перед Отечеством I степени.
"Мы с Михаилом Викторовичем на протяжении многих лет работали вместе и в непростых условиях, сложных, решали сложные задачи, которые стояли перед страной, перед Отечеством. Поэтому хотел бы проинформировать, что мною подписан указ о награждении Михаила Викторовича орденом за заслуги перед Отечеством I степени", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Белоусов: Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара
Вчера, 17:10
 
РоссияВладимир ПутинМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала