https://ria.ru/20241029/orden-1980754868.html

Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 29.10.2024

Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:19

2024-10-29T17:19

2024-10-29T17:28

россия

владимир путин

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за заслуги перед Отечеством I степени."Мы с Михаилом Викторовичем на протяжении многих лет работали вместе и в непростых условиях, сложных, решали сложные задачи, которые стояли перед страной, перед Отечеством. Поэтому хотел бы проинформировать, что мною подписан указ о награждении Михаила Викторовича орденом за заслуги перед Отечеством I степени", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20241029/udar-1980752662.html

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россия, владимир путин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии