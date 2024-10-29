Рейтинг@Mail.ru
Китай запустил на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-19" - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/orbita-1980808419.html
Китай запустил на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-19"
Китай запустил на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-19" - РИА Новости, 29.10.2024
Китай запустил на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-19"
Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж из трех... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:40
2024-10-29T23:40
китай
ганьсу
земля
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию "Тяньгун", трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая. Запуск "Шэньчжоу-19" состоялся 30 октября в 4.27 по пекинскому времени (23.27 29 октября по мск). Миссию возглавил Цай Сюйчжэ, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-14". Кроме того, на орбитальную станцию отправятся космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, для обоих полет станет первым в карьере. При этом Ван Хаоцзэ станет третьей по счету китаянкой, которая побывает в космосе. Сейчас она единственная женщина-бортинженер в Китае. Сун Линдун до того, как был избран членом экипажа миссии, был военным летчиком. Он станет первым китайским космонавтом, родившимся после 1990 года. Сейчас на станции находится экипаж миссии "Шэньчжоу-18", прибывший на "Тяньгун" 25 апреля. Миссию возглавил Е Гуанфу, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-13", а также космонавты Ли Цун и Ли Гуансу, для которых полет стал первым в карьере. Ранее замглавы управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил, что экипаж миссии "Шэньчжоу-18" вернется на Землю в ноябре. Члены экипажа "Шэньчжоу-19" будут находиться на орбитальной станции примерно шесть месяцев. В это время они будут проводить научные и прикладные испытания, совершать выходы в открытый космос, установят устройство защиты от космического мусора и так далее. Всего космонавты выполнят 86 научных и технических экспериментов и испытаний, сосредоточившись на таких сферах, как наука о жизни, физика невесомости, космическое материаловедение, космическая медицина, новые космические технологии и так далее. Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.
https://ria.ru/20241005/iran-1976564061.html
https://ria.ru/20241025/kosmos-1980091258.html
китай
ганьсу
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, ганьсу, земля, в мире
Китай, Ганьсу, Земля, В мире
Китай запустил на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-19"

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" отправился на орбиту

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию "Тяньгун", трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая.
Запуск "Шэньчжоу-19" состоялся 30 октября в 4.27 по пекинскому времени (23.27 29 октября по мск).
Космический спутник во время облета Земли - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Иран запустит на орбиту спутники дистанционного зондирования, пишут СМИ
5 октября, 22:31
Миссию возглавил Цай Сюйчжэ, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-14". Кроме того, на орбитальную станцию отправятся космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, для обоих полет станет первым в карьере. При этом Ван Хаоцзэ станет третьей по счету китаянкой, которая побывает в космосе. Сейчас она единственная женщина-бортинженер в Китае. Сун Линдун до того, как был избран членом экипажа миссии, был военным летчиком. Он станет первым китайским космонавтом, родившимся после 1990 года.
Сейчас на станции находится экипаж миссии "Шэньчжоу-18", прибывший на "Тяньгун" 25 апреля. Миссию возглавил Е Гуанфу, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-13", а также космонавты Ли Цун и Ли Гуансу, для которых полет стал первым в карьере.
Ранее замглавы управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил, что экипаж миссии "Шэньчжоу-18" вернется на Землю в ноябре.
Члены экипажа "Шэньчжоу-19" будут находиться на орбитальной станции примерно шесть месяцев. В это время они будут проводить научные и прикладные испытания, совершать выходы в открытый космос, установят устройство защиты от космического мусора и так далее. Всего космонавты выполнят 86 научных и технических экспериментов и испытаний, сосредоточившись на таких сферах, как наука о жизни, физика невесомости, космическое материаловедение, космическая медицина, новые космические технологии и так далее.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.
Вид на Землю с Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Китай запустит первых туристов в космос в 2027 году, пишут СМИ
25 октября, 15:16
 
КитайГаньсуЗемляВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала