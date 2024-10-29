https://ria.ru/20241029/orban-1980693585.html

Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси - РИА Новости, 29.10.2024

Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

Журналисты грузинских оппозиционных и западных СМИ громко перебивали премьера Венгрии Виктора Орбана на брифинге в Тбилиси, который состоялся во вторник после... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:03

2024-10-29T14:03

2024-10-29T14:32

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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Журналисты грузинских оппозиционных и западных СМИ громко перебивали премьера Венгрии Виктора Орбана на брифинге в Тбилиси, который состоялся во вторник после его переговоров с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент РИА Новости. Орбан приехал в Тбилиси накануне по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. После чего премьер Венгрии заявил, что Грузия не нуждается в "бесполезных поучениях" от ЕС. В конце мероприятия и после ухода грузинского премьера журналисты, по информации РИА Новости представлявшие агентство "Блумберг" и оппозиционный телеканал "Мтавари Арзи", стали громко задавать вопросы премьеру на английском без микрофонов, перебивая друг друга и Орбана, который в этот момент пытался как-то отвечать на выкрикиваемые вопросы. Журналисты, в частности, указывали Орбану на критику в его адрес от представителей Евросоюза из-за этого визита в Грузию. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.

https://ria.ru/20241029/orban-1980649046.html

https://ria.ru/20241026/orban-1980291332.html

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Журналисты грузинских оппозиционных СМИ перебивают Орбана на брифинге в Тбилиси Журналисты грузинских оппозиционных и западных СМИ громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси после его переговоров с премьером Грузии. В конце мероприятия журналисты, по информации РИА Новости, представлявшие "Блумберг" и оппозиционный телеканал "Мтавари Арзи", стали громко задавать вопросы премьеру на английском без микрофонов. Они перебивали друг друга и Орбана, который в этот момент пытался как-то отвечать на выкрикиваемые вопросы. Журналисты, в частности, указывали Орбану на критику в его адрес от представителей Евросоюза из-за этого визита в Грузию. 2024-10-29T14:03 true PT0M17S

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Дарья Буймова

в мире, грузия, венгрия, тбилиси, виктор орбан, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе