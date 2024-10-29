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Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси - РИА Новости, 29.10.2024
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14:03 29.10.2024 (обновлено: 14:32 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/orban-1980693585.html
Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси
Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси - РИА Новости, 29.10.2024
Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси
Журналисты грузинских оппозиционных и западных СМИ громко перебивали премьера Венгрии Виктора Орбана на брифинге в Тбилиси, который состоялся во вторник после... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:03
2024-10-29T14:32
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Журналисты грузинских оппозиционных и западных СМИ громко перебивали премьера Венгрии Виктора Орбана на брифинге в Тбилиси, который состоялся во вторник после его переговоров с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент РИА Новости. Орбан приехал в Тбилиси накануне по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. После чего премьер Венгрии заявил, что Грузия не нуждается в "бесполезных поучениях" от ЕС. В конце мероприятия и после ухода грузинского премьера журналисты, по информации РИА Новости представлявшие агентство "Блумберг" и оппозиционный телеканал "Мтавари Арзи", стали громко задавать вопросы премьеру на английском без микрофонов, перебивая друг друга и Орбана, который в этот момент пытался как-то отвечать на выкрикиваемые вопросы. Журналисты, в частности, указывали Орбану на критику в его адрес от представителей Евросоюза из-за этого визита в Грузию. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
https://ria.ru/20241029/orban-1980649046.html
https://ria.ru/20241026/orban-1980291332.html
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Журналисты грузинских оппозиционных СМИ перебивают Орбана на брифинге в Тбилиси
Журналисты грузинских оппозиционных и западных СМИ громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси после его переговоров с премьером Грузии. В конце мероприятия журналисты, по информации РИА Новости, представлявшие "Блумберг" и оппозиционный телеканал "Мтавари Арзи", стали громко задавать вопросы премьеру на английском без микрофонов. Они перебивали друг друга и Орбана, который в этот момент пытался как-то отвечать на выкрикиваемые вопросы. Журналисты, в частности, указывали Орбану на критику в его адрес от представителей Евросоюза из-за этого визита в Грузию.
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в мире, грузия, венгрия, тбилиси, виктор орбан, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе
В мире, Грузия, Венгрия, Тбилиси, Виктор Орбан, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, ОБСЕ
Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

Журналисты грузинских СМИ громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Журналисты грузинских оппозиционных и западных СМИ громко перебивали премьера Венгрии Виктора Орбана на брифинге в Тбилиси, который состоялся во вторник после его переговоров с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент РИА Новости.
Орбан приехал в Тбилиси накануне по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. После чего премьер Венгрии заявил, что Грузия не нуждается в "бесполезных поучениях" от ЕС.
Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа
Вчера, 10:59
В конце мероприятия и после ухода грузинского премьера журналисты, по информации РИА Новости представлявшие агентство "Блумберг" и оппозиционный телеканал "Мтавари Арзи", стали громко задавать вопросы премьеру на английском без микрофонов, перебивая друг друга и Орбана, который в этот момент пытался как-то отвечать на выкрикиваемые вопросы. Журналисты, в частности, указывали Орбану на критику в его адрес от представителей Евросоюза из-за этого визита в Грузию.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой до объявления итогов выборов
26 октября, 20:17
 
В миреГрузияВенгрияТбилисиВиктор ОрбанИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзОБСЕ
 
 
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