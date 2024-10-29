https://ria.ru/20241029/orban-1980629840.html
Орбан прибыл к зданию правительства Грузии, где пройдет встреча с Кобахидзе
Орбан прибыл к зданию правительства Грузии, где пройдет встреча с Кобахидзе - РИА Новости, 29.10.2024
Орбан прибыл к зданию правительства Грузии, где пройдет встреча с Кобахидзе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прилетевший в Грузию с официальным визитом в понедельник, прибыл к зданию правительства в Тбилиси, где ожидается его... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:43
2024-10-29T08:43
2024-10-29T09:15
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прилетевший в Грузию с официальным визитом в понедельник, прибыл к зданию правительства в Тбилиси, где ожидается его торжественная встреча с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент РИА Новости.На торжественной церемонии встречи играли оркестры. Премьеры Грузии и Венгрии, а также представители руководства обеих стран проследовали в здание правительства.Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского коллеги. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. В венгерскую делегацию входят, в частности, главы МИД, минфина и минэкономразвития.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
https://ria.ru/20241029/gosduma-1980630389.html
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Премьер Венгрии встретился с грузинским коллегой Кобахидзе
Премьер Венгрии, находящийся в Грузии с визитом, встретился с грузинским коллегой Кобахидзе
2024-10-29T08:43
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грузия, россия, в мире, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, виктор орбан, обсе, евросоюз
Грузия, Россия, В мире, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Виктор Орбан, ОБСЕ, Евросоюз
Орбан прибыл к зданию правительства Грузии, где пройдет встреча с Кобахидзе
Орбан прибыл к зданию правительства Грузии в Тбилиси для встречи с Кобахидзе