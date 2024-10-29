https://ria.ru/20241029/oplata-1980737260.html

Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников

Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 29.10.2024

Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников

В России в следующем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников, сообщил Владимир Путин на конгрессе "Национальное здравоохранение". РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:21

2024-10-29T16:21

2024-10-29T18:51

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России в следующем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников, сообщил Владимир Путин на конгрессе "Национальное здравоохранение"."Разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть. <...> В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны", — сказал президент.Он напомнил, что заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах. В то же время этот уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах Федерации.Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о том, что в структуре зарплат повысится доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты стандартизируют. Другими словами, должна быть единая и понятная для работников система.Ориентиром будет достижение размера оклада в 50% от дохода. В 2025 году систему опробуют в пилотных регионах и начнут вводить в 2027-м.

https://ria.ru/20240930/gd-1975469782.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин