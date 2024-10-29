Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников
Путин: в 2025 году отработают новую систему оплаты труда бюджетников
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024". 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024". 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России в следующем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников, сообщил Владимир Путин на конгрессе "Национальное здравоохранение".
"Разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть. <...> В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны", — сказал президент.
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Он напомнил, что заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах. В то же время этот уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах Федерации.
Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о том, что в структуре зарплат повысится доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты стандартизируют. Другими словами, должна быть единая и понятная для работников система.
Ориентиром будет достижение размера оклада в 50% от дохода. В 2025 году систему опробуют в пилотных регионах и начнут вводить в 2027-м.
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