https://ria.ru/20241029/operator-1980556979.html

Новый мобильный оператор появится в России

Новый мобильный оператор появится в России - РИА Новости, 29.10.2024

Новый мобильный оператор появится в России

Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"); банк планирует создать мобильного оператора "Альфа-Мобайл" в РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:00

2024-10-29T10:00

2024-10-29T10:00

россия

технологии

билайн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953414024_0:94:3078:1825_1920x0_80_0_0_24ec795d3921d0742178a5a79552efce.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"); банк планирует создать мобильного оператора "Альфа-Мобайл" в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба компании "ВымпелКом"."Мы рады предложить Альфа-Банку партнерство, которое станет новым этапом развития бизнеса и больших возможностей для обеих компаний. Такое решение объясняется тем, что компания недавно провела масштабную модернизацию своей сети по всей стране <…>", — цитирует пресс- служба вице-президента по операторскому бизнесу ПАО "ВымпелКом" Сергея Быкова.В свою очередь, генеральный директор ООО "Альфа-Мобайл" Андрей Литвинов добавил, что создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, билайн