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Новый мобильный оператор появится в России
Новый мобильный оператор появится в России - РИА Новости, 29.10.2024
Новый мобильный оператор появится в России
Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"); банк планирует создать мобильного оператора "Альфа-Мобайл" в РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:00
2024-10-29T10:00
2024-10-29T10:00
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технологии
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"); банк планирует создать мобильного оператора "Альфа-Мобайл" в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба компании "ВымпелКом"."Мы рады предложить Альфа-Банку партнерство, которое станет новым этапом развития бизнеса и больших возможностей для обеих компаний. Такое решение объясняется тем, что компания недавно провела масштабную модернизацию своей сети по всей стране <…>", — цитирует пресс- служба вице-президента по операторскому бизнесу ПАО "ВымпелКом" Сергея Быкова.В свою очередь, генеральный директор ООО "Альфа-Мобайл" Андрей Литвинов добавил, что создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking.
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россия, технологии, билайн
Россия, Технологии, Билайн
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"); банк планирует создать мобильного оператора "Альфа-Мобайл" в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба компании "ВымпелКом".
"Мы рады предложить Альфа-Банку партнерство, которое станет новым этапом развития бизнеса и больших возможностей для обеих компаний. Такое решение объясняется тем, что компания недавно провела масштабную модернизацию своей сети по всей стране <…>", — цитирует пресс- служба вице-президента по операторскому бизнесу ПАО "ВымпелКом" Сергея Быкова.
В свою очередь, генеральный директор ООО "Альфа-Мобайл" Андрей Литвинов добавил, что создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking.