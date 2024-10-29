https://ria.ru/20241029/opasnost-1980808901.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.10.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:47
2024-10-29T23:47
2024-10-29T23:47
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Смирнов: на территории Курской области объявлена опасность атаки БПЛА