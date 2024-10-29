https://ria.ru/20241029/onlayn-olimpiada-1980692288.html
Ивановские школьники успешно прошли онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги"
Ивановские школьники успешно прошли онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги" - РИА Новости, 29.10.2024
Ивановские школьники успешно прошли онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги"
Более 78,5 тысячи школьников из Ивановской области успешно выполнили задания Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", по результатам область... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:59
2024-10-29T13:59
2024-10-29T13:59
ивановская область
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 78,5 тысячи школьников из Ивановской области успешно выполнили задания Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", по результатам область оказалась в числе пяти лучших регионов, сообщает пресс-служба облправительства. Достижение Ивановской области оценил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Отдельно хочу отметить регионы, в которых приняло участие в олимпиаде наибольшее количество учеников: Ивановская, Тамбовская, Белгородская, Тульская области и Республика Мордовия", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. По его словам, безопасность детей – один из главных приоритетов. Тем более, что на дорогах растет транспортный поток и расширяется дорожная сеть страны, и здесь знания правил дорожного движения становятся крайне важными. Вице-премьер сообщил, что в олимпиаде приняли участие почти 5,5 миллиона школьников, что на 10% больше, чем в прошлом году. Всего же, за пять лет, уровень своей дорожной грамотности уже повысили более 20,8 миллиона участников. В Ивановской области количество школьников, успешно выполнивших задания, составило 78562 человека, добавили в пресс-службе правительства региона. Там напомнили, что Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" проводилась c 24 сентября по 27 октября при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги". Она призвана формировать навыки безопасного поведения у школьников, учить детей разбираться в дорожных знаках, оценивать ситуацию на дороге, развивать критическое мышление. В заданиях олимпиады в 2024 году был сделан акцент на навыках безопасного поведения на пешеходных переходах и в транспорте, а также при использовании средств индивидуальной мобильности – самокатов, велосипедов.
https://ria.ru/20241011/ivanovskaya-oblast-1977627074.html
https://ria.ru/20240930/oborudovanie-1975486663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, марат хуснуллин
Ивановская область, Россия, Марат Хуснуллин
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 78,5 тысячи школьников из Ивановской области успешно выполнили задания Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", по результатам область оказалась в числе пяти лучших регионов, сообщает пресс-служба облправительства.
Достижение Ивановской области оценил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
.
"Отдельно хочу отметить регионы, в которых приняло участие в олимпиаде наибольшее количество учеников: Ивановская, Тамбовская, Белгородская, Тульская области
и Республика Мордовия", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
По его словам, безопасность детей – один из главных приоритетов. Тем более, что на дорогах растет транспортный поток и расширяется дорожная сеть страны, и здесь знания правил дорожного движения становятся крайне важными.
Вице-премьер сообщил, что в олимпиаде приняли участие почти 5,5 миллиона школьников, что на 10% больше, чем в прошлом году. Всего же, за пять лет, уровень своей дорожной грамотности уже повысили более 20,8 миллиона участников.
В Ивановской области количество школьников, успешно выполнивших задания, составило 78562 человека, добавили в пресс-службе правительства региона.
Там напомнили, что Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" проводилась c 24 сентября по 27 октября при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги". Она призвана формировать навыки безопасного поведения у школьников, учить детей разбираться в дорожных знаках, оценивать ситуацию на дороге, развивать критическое мышление. В заданиях олимпиады в 2024 году был сделан акцент на навыках безопасного поведения на пешеходных переходах и в транспорте, а также при использовании средств индивидуальной мобильности – самокатов, велосипедов.