https://ria.ru/20241029/onlayn-olimpiada-1980692288.html

Ивановские школьники успешно прошли онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги"

Ивановские школьники успешно прошли онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги" - РИА Новости, 29.10.2024

Ивановские школьники успешно прошли онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги"

Более 78,5 тысячи школьников из Ивановской области успешно выполнили задания Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", по результатам область... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:59

2024-10-29T13:59

2024-10-29T13:59

ивановская область

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 78,5 тысячи школьников из Ивановской области успешно выполнили задания Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", по результатам область оказалась в числе пяти лучших регионов, сообщает пресс-служба облправительства. Достижение Ивановской области оценил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Отдельно хочу отметить регионы, в которых приняло участие в олимпиаде наибольшее количество учеников: Ивановская, Тамбовская, Белгородская, Тульская области и Республика Мордовия", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. По его словам, безопасность детей – один из главных приоритетов. Тем более, что на дорогах растет транспортный поток и расширяется дорожная сеть страны, и здесь знания правил дорожного движения становятся крайне важными. Вице-премьер сообщил, что в олимпиаде приняли участие почти 5,5 миллиона школьников, что на 10% больше, чем в прошлом году. Всего же, за пять лет, уровень своей дорожной грамотности уже повысили более 20,8 миллиона участников. В Ивановской области количество школьников, успешно выполнивших задания, составило 78562 человека, добавили в пресс-службе правительства региона. Там напомнили, что Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" проводилась c 24 сентября по 27 октября при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги". Она призвана формировать навыки безопасного поведения у школьников, учить детей разбираться в дорожных знаках, оценивать ситуацию на дороге, развивать критическое мышление. В заданиях олимпиады в 2024 году был сделан акцент на навыках безопасного поведения на пешеходных переходах и в транспорте, а также при использовании средств индивидуальной мобильности – самокатов, велосипедов.

https://ria.ru/20241011/ivanovskaya-oblast-1977627074.html

https://ria.ru/20240930/oborudovanie-1975486663.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, марат хуснуллин