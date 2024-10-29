Рейтинг@Mail.ru
Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/noize--1980639151.html
Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии
Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.10.2024
Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии
Признанному иноагентом рэперу Noize MC (Иван Алексеев)* грозит штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:11
2024-10-29T10:11
происшествия
россия
москва
noize mc (иван алексеев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457640_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_67edd851f3d4d9a1a9909996ab7d0960.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Признанному иноагентом рэперу Noize MC (Иван Алексеев)* грозит штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило соответствующее дело об административном правонарушении. "Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Алексеева И.А.*", - сказала собеседница агентства. Суть дела не уточняется, по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ Алексееву* грозит штраф до 50 тысяч рублей. Дата рассмотрения не назначена. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980317875.html
https://ria.ru/20241029/inoagent-1980614915.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457640_0:0:2550:1913_1920x0_80_0_0_e5fafea71ecf01fdd0436eb08d6ca26b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, noize mc (иван алексеев)
Происшествия, Россия, Москва, Noize MC (Иван Алексеев)
Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии

Рэперу Noize MC грозит штраф за дискредитацию армии до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Рэпер Noize MC*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Признанному иноагентом рэперу Noize MC (Иван Алексеев)* грозит штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило соответствующее дело об административном правонарушении.
"Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Алексеева И.А.*", - сказала собеседница агентства.
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений
27 октября, 03:49
Суть дела не уточняется, по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ Алексееву* грозит штраф до 50 тысяч рублей. Дата рассмотрения не назначена.
В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.
* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
Экс-вокалист группы Тараканы Дмитрий Сид Спирин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* распространял материалы иноагентов
Вчера, 03:58
 
ПроисшествияРоссияМоскваNoize MC (Иван Алексеев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала