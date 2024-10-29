https://ria.ru/20241029/noize--1980639151.html

Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии

Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.10.2024

Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии

Признанному иноагентом рэперу Noize MC (Иван Алексеев)* грозит штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:11

2024-10-29T10:11

2024-10-29T10:11

происшествия

россия

москва

noize mc (иван алексеев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457640_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_67edd851f3d4d9a1a9909996ab7d0960.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Признанному иноагентом рэперу Noize MC (Иван Алексеев)* грозит штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило соответствующее дело об административном правонарушении. "Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Алексеева И.А.*", - сказала собеседница агентства. Суть дела не уточняется, по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ Алексееву* грозит штраф до 50 тысяч рублей. Дата рассмотрения не назначена. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.* Лицо, объявленное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980317875.html

https://ria.ru/20241029/inoagent-1980614915.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, noize mc (иван алексеев)