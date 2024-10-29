https://ria.ru/20241029/noize--1980639151.html
Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии
Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.10.2024
Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии
Признанному иноагентом рэперу Noize MC (Иван Алексеев)* грозит штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:11
2024-10-29T10:11
2024-10-29T10:11
происшествия
россия
москва
noize mc (иван алексеев)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Признанному иноагентом рэперу Noize MC (Иван Алексеев)* грозит штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило соответствующее дело об административном правонарушении. "Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Алексеева И.А.*", - сказала собеседница агентства. Суть дела не уточняется, по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ Алексееву* грозит штраф до 50 тысяч рублей. Дата рассмотрения не назначена. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980317875.html
https://ria.ru/20241029/inoagent-1980614915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, noize mc (иван алексеев)
Происшествия, Россия, Москва, Noize MC (Иван Алексеев)
Рэперу Noize MC* грозит штраф за дискредитацию армии
Рэперу Noize MC грозит штраф за дискредитацию армии до 50 тысяч рублей
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Признанному иноагентом рэперу Noize MC (Иван Алексеев)* грозит штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило соответствующее дело об административном правонарушении.
"Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Алексеева И.А.*", - сказала собеседница агентства.
Суть дела не уточняется, по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ
Алексееву* грозит штраф до 50 тысяч рублей. Дата рассмотрения не назначена.
В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.
* Лицо, объявленное иностранным агентом в России