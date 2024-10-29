https://ria.ru/20241029/netanyakhu-1980605427.html

Нетаньяху заявил, что не получал предложения о прекращении огня в Газе

Нетаньяху заявил, что не получал предложения о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 29.10.2024

Нетаньяху заявил, что не получал предложения о прекращении огня в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил коллегам по партии "Ликуд", что Израиль не получал предложения о 48-часовом прекращении огня в секторе Газа в обмен... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T00:00

2024-10-29T00:00

2024-10-29T00:00

в мире

израиль

катар

египет

биньямин нетаньяху

яхья синвар

абдель фаттах ас-сиси

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил коллегам по партии "Ликуд", что Израиль не получал предложения о 48-часовом прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение четырех заложников, сообщила в понедельник канцелярия премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил сегодня во фракции "Ликуд", что Израиль не получал предложения об освобождении четырех заложников в обмен на 48-часовое прекращение огня в секторе Газа. Если бы такое предложение было сделано, премьер-министр принял бы его незамедлительно", - говорится в сообщении. В понедельник глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа обсудил с посредниками в Катаре новую схему для достижения соглашения по урегулирования в секторе Газа и освобождению заложников, которая учитывает как предыдущие предложения, так и новые реалии в связи с событиями в регионе. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа несколько месяцев были в тупике. Правительство Нетаньяху и движение ХАМАС обвиняли друг друга в намеренном срыве договоренностей и нежелании заключать сделку. С учетом недавней ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в Израиле считали главным препятствием в заключении соглашения, многие израильские политики заговорили о появлении "окна возможностей" для освобождения заложников. Нетаньяху после ликвидации Синвара на прошлой неделе выступил с видеообращением, в котором предложил амнистию тем в Газе, кто сложит оружие и освободит заложников, однако СМИ упоминали о том, что лидеры палестинского движения отказались от израильского предложения. Многое теперь будет зависеть от того, какую позицию займет следующий лидер ХАМАС в палестинском анклаве, которого еще официально не назначили. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.

https://ria.ru/20241028/gaza-1980600407.html

https://ria.ru/20241028/gaza-1980544122.html

израиль

катар

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, яхья синвар, абдель фаттах ас-сиси, хамас, ликуд, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году