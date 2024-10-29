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Нетаньяху заявил, что не получал предложения о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 29.10.2024
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00:00 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/netanyakhu-1980605427.html
Нетаньяху заявил, что не получал предложения о прекращении огня в Газе
Нетаньяху заявил, что не получал предложения о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 29.10.2024
Нетаньяху заявил, что не получал предложения о прекращении огня в Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил коллегам по партии "Ликуд", что Израиль не получал предложения о 48-часовом прекращении огня в секторе Газа в обмен... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T00:00
2024-10-29T00:00
в мире
израиль
катар
египет
биньямин нетаньяху
яхья синвар
абдель фаттах ас-сиси
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил коллегам по партии "Ликуд", что Израиль не получал предложения о 48-часовом прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение четырех заложников, сообщила в понедельник канцелярия премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил сегодня во фракции "Ликуд", что Израиль не получал предложения об освобождении четырех заложников в обмен на 48-часовое прекращение огня в секторе Газа. Если бы такое предложение было сделано, премьер-министр принял бы его незамедлительно", - говорится в сообщении. В понедельник глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа обсудил с посредниками в Катаре новую схему для достижения соглашения по урегулирования в секторе Газа и освобождению заложников, которая учитывает как предыдущие предложения, так и новые реалии в связи с событиями в регионе. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа несколько месяцев были в тупике. Правительство Нетаньяху и движение ХАМАС обвиняли друг друга в намеренном срыве договоренностей и нежелании заключать сделку. С учетом недавней ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в Израиле считали главным препятствием в заключении соглашения, многие израильские политики заговорили о появлении "окна возможностей" для освобождения заложников. Нетаньяху после ликвидации Синвара на прошлой неделе выступил с видеообращением, в котором предложил амнистию тем в Газе, кто сложит оружие и освободит заложников, однако СМИ упоминали о том, что лидеры палестинского движения отказались от израильского предложения. Многое теперь будет зависеть от того, какую позицию займет следующий лидер ХАМАС в палестинском анклаве, которого еще официально не назначили. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
https://ria.ru/20241028/gaza-1980600407.html
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в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, яхья синвар, абдель фаттах ас-сиси, хамас, ликуд, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Ликуд, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил, что не получал предложения о прекращении огня в Газе

Нетаньяху: Израиль не получал предложения о 48-часовом прекращении огня в Газе

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил коллегам по партии "Ликуд", что Израиль не получал предложения о 48-часовом прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение четырех заложников, сообщила в понедельник канцелярия премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил сегодня во фракции "Ликуд", что Израиль не получал предложения об освобождении четырех заложников в обмен на 48-часовое прекращение огня в секторе Газа. Если бы такое предложение было сделано, премьер-министр принял бы его незамедлительно", - говорится в сообщении.
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В понедельник глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа обсудил с посредниками в Катаре новую схему для достижения соглашения по урегулирования в секторе Газа и освобождению заложников, которая учитывает как предыдущие предложения, так и новые реалии в связи с событиями в регионе.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных.
Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа несколько месяцев были в тупике. Правительство Нетаньяху и движение ХАМАС обвиняли друг друга в намеренном срыве договоренностей и нежелании заключать сделку. С учетом недавней ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в Израиле считали главным препятствием в заключении соглашения, многие израильские политики заговорили о появлении "окна возможностей" для освобождения заложников.
Нетаньяху после ликвидации Синвара на прошлой неделе выступил с видеообращением, в котором предложил амнистию тем в Газе, кто сложит оружие и освободит заложников, однако СМИ упоминали о том, что лидеры палестинского движения отказались от израильского предложения. Многое теперь будет зависеть от того, какую позицию займет следующий лидер ХАМАС в палестинском анклаве, которого еще официально не назначили.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
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В миреИзраильКатарЕгипетБиньямин НетаньяхуЯхья СинварАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСЛикудМоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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