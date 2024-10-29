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Нефть может подешеветь до 70 долларов за баррель, считает эксперт - РИА Новости, 29.10.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
08:41 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/neft-1980629645.html
Нефть может подешеветь до 70 долларов за баррель, считает эксперт
Нефть может подешеветь до 70 долларов за баррель, считает эксперт - РИА Новости, 29.10.2024
Нефть может подешеветь до 70 долларов за баррель, считает эксперт
Сильные колебания нефтяных цен позволят "протестировать уровень 70 долларов за баррель" марки Brent до результатов выборов президента США, сказал РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:41
2024-10-29T08:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
ближний восток
евгений миронюк
дональд трамп
камала харрис
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сильные колебания нефтяных цен позволят "протестировать уровень 70 долларов за баррель" марки Brent до результатов выборов президента США, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Стоимость нефти марки Brent накануне опустилась ниже 71 доллара за баррель - впервые с начала октября, упав более чем на 6%. А во вторник утром цены на нефть стабилизируются чуть выше этой отметки. "Текущее отсутствие новых драйверов роста нефти означает, что инвесторам будет сложно найти оправдания для продолжения покупок, пока мы не увидим более существенную коррекцию. До результатов выборов в США высокая волатильность нефти позволит протестировать уровень 70 долларов за баррель Brent", – считает Миронюк. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп. Впрочем, хотя опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке несколько снизились, неопределенность вокруг президентских выборов в США означает, что подобные риски по-прежнему остаются фактором, который может оказать поддержку котировкам сырья, продолжил эксперт. "Потенциальная победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа может означать выстраивание новых торговых барьеров, снижение развивающихся рынков, более плавную траекторию снижения доходности облигаций и более сильный доллар. Для нефти и ряда других активов это факторы волатильности", – также отметил Миронюк. Эксперт из БКС полагает, что в краткосрочной перспективе это повысит "премию" в цене из-за усиления протекционистских настроений, но в более долгосрочной - может помешать росту котировок из-за более сильного доллара и лояльности республиканцев к вопросам сланцевой добычи и добычи на шельфе.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959542994.html
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экономика, сша, ближний восток, евгений миронюк, дональд трамп, камала харрис, бкс мир инвестиций, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Ближний Восток, Евгений Миронюк, Дональд Трамп, Камала Харрис, БКС Мир инвестиций, Brent
Нефть может подешеветь до 70 долларов за баррель, считает эксперт

Эксперт: нефть может подешеветь до 70 долларов за баррель до конца выборов в США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сильные колебания нефтяных цен позволят "протестировать уровень 70 долларов за баррель" марки Brent до результатов выборов президента США, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Стоимость нефти марки Brent накануне опустилась ниже 71 доллара за баррель - впервые с начала октября, упав более чем на 6%. А во вторник утром цены на нефть стабилизируются чуть выше этой отметки.
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"Текущее отсутствие новых драйверов роста нефти означает, что инвесторам будет сложно найти оправдания для продолжения покупок, пока мы не увидим более существенную коррекцию. До результатов выборов в США высокая волатильность нефти позволит протестировать уровень 70 долларов за баррель Brent", – считает Миронюк. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Впрочем, хотя опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке несколько снизились, неопределенность вокруг президентских выборов в США означает, что подобные риски по-прежнему остаются фактором, который может оказать поддержку котировкам сырья, продолжил эксперт.
«
"Потенциальная победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа может означать выстраивание новых торговых барьеров, снижение развивающихся рынков, более плавную траекторию снижения доходности облигаций и более сильный доллар. Для нефти и ряда других активов это факторы волатильности", – также отметил Миронюк.
Эксперт из БКС полагает, что в краткосрочной перспективе это повысит "премию" в цене из-за усиления протекционистских настроений, но в более долгосрочной - может помешать росту котировок из-за более сильного доллара и лояльности республиканцев к вопросам сланцевой добычи и добычи на шельфе.
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