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Попрощаться с болью. Таких анальгетиков еще не было - РИА Новости, 29.10.2024
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Наука
 
09:00 29.10.2024 (обновлено: 10:29 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/nauka-1980518439.html
Попрощаться с болью. Таких анальгетиков еще не было
Попрощаться с болью. Таких анальгетиков еще не было - РИА Новости, 29.10.2024
Попрощаться с болью. Таких анальгетиков еще не было
Новую молекулу, способную бороться с нейропатическими болями при диабете, разработали специалисты ВолгГТУ в составе международного научного коллектива. По их... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:00
2024-10-29T10:29
наука
наука
университетская наука
волгоградский государственный технический университет (волггту)
российский научный фонд
медицина
диабет
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новую молекулу, способную бороться с нейропатическими болями при диабете, разработали специалисты ВолгГТУ в составе международного научного коллектива. По их словам, на сегодняшний день таких анальгетиков на рынке не существует. Результаты представлены в International Journal of Molecular Sciences.Нейропатические боли возникают не из-за внешних повреждений, а из-за патологий нервной системы. Они сопутствуют серьезным хроническим заболеваниям, например, раку и диабету, однако у семи-восьми процентов населения планеты могут возникать и без видимых на то причин.Обычные анальгетики для подавления такой боли неэффективны, пояснили специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). Терапия хронических нейропатических болей сегодня основана на антидепрессантах и ингибиторах обратного захвата серотонина, прием которых ухудшает качество жизни пациента.При диабете нейропатия является распространенным осложнением, которое не только приводит к снижению трудоспособности, но и нередко является причиной развития тяжелых инвалидизирующих поражений и гибели пациентов. В настоящее время эффективных и безопасных препаратов для лечения таких состояний не существует, добавили в вузе.Специалисты ВолгГТУ и Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) с коллегами из США синтезировали молекулу, способную снижать нейропатическую боль, при этом не вызывая побочных эффектов и привыкания.&quot;Проведенные исследования показали эффективность разработанной молекулы на животных, а также ее безопасность. Животные с индуцированной диабетической нейропатической болью, которым давали наш препарат, имели значительно более высокий болевой порог. Также была показана низкая токсичность данного соединения (гибель животных и изменения внутренних органов не наблюдались при введении 2000 мг/кг вещества)&quot;, — рассказал руководитель исследования, заведующий кафедрой &quot;Органическая химия&quot; ВолгГТУ Владимир Бурмистров.Специалист добавил, что в настоящее время ведутся работы по доработке структуры молекулы с целью оптимизации профиля фармакокинетики — распределения действующего вещества по человеческому организму."Оптимизации профиля фармакокинетики молекулы необходима для лучшей совместимости с организмом человека. Сейчас нам нужно сделать такой препарат, который можно будет эффективно применять в виде таблеток, а не только лишь инъекциями. Кроме того, требуется создание такой структуры молекулы, которая бы обладала патентной чистотой, то есть была бы совершенно новой. Следующим шагом для нашего коллектива будет подготовка к клиническим исследованиям на людях", — добавил Бурмистров.Работа поддержана грантом Российского научного фонда.
https://ria.ru/20240328/nauka-1936108577.html
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наука, университетская наука, волгоградский государственный технический университет (волггту), российский научный фонд, медицина, диабет, здоровье - общество, биология, россия, волгоград, здоровье, технологии, общество
Наука, Наука, Университетская наука, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Российский научный фонд, Медицина, Диабет, Здоровье - Общество, биология, Россия, Волгоград, Здоровье, Технологии, Общество

Попрощаться с болью. Таких анальгетиков еще не было

© iStock.com / Maksim TkachenkoМолекула
Молекула - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© iStock.com / Maksim Tkachenko
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новую молекулу, способную бороться с нейропатическими болями при диабете, разработали специалисты ВолгГТУ в составе международного научного коллектива. По их словам, на сегодняшний день таких анальгетиков на рынке не существует. Результаты представлены в International Journal of Molecular Sciences.
Нейропатические боли возникают не из-за внешних повреждений, а из-за патологий нервной системы. Они сопутствуют серьезным хроническим заболеваниям, например, раку и диабету, однако у семи-восьми процентов населения планеты могут возникать и без видимых на то причин.
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Обычные анальгетики для подавления такой боли неэффективны, пояснили специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). Терапия хронических нейропатических болей сегодня основана на антидепрессантах и ингибиторах обратного захвата серотонина, прием которых ухудшает качество жизни пациента.
При диабете нейропатия является распространенным осложнением, которое не только приводит к снижению трудоспособности, но и нередко является причиной развития тяжелых инвалидизирующих поражений и гибели пациентов. В настоящее время эффективных и безопасных препаратов для лечения таких состояний не существует, добавили в вузе.
Специалисты ВолгГТУ и Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) с коллегами из США синтезировали молекулу, способную снижать нейропатическую боль, при этом не вызывая побочных эффектов и привыкания.
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"Проведенные исследования показали эффективность разработанной молекулы на животных, а также ее безопасность. Животные с индуцированной диабетической нейропатической болью, которым давали наш препарат, имели значительно более высокий болевой порог. Также была показана низкая токсичность данного соединения (гибель животных и изменения внутренних органов не наблюдались при введении 2000 мг/кг вещества)", — рассказал руководитель исследования, заведующий кафедрой "Органическая химия" ВолгГТУ Владимир Бурмистров.

Специалист добавил, что в настоящее время ведутся работы по доработке структуры молекулы с целью оптимизации профиля фармакокинетики — распределения действующего вещества по человеческому организму.
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"Оптимизации профиля фармакокинетики молекулы необходима для лучшей совместимости с организмом человека. Сейчас нам нужно сделать такой препарат, который можно будет эффективно применять в виде таблеток, а не только лишь инъекциями. Кроме того, требуется создание такой структуры молекулы, которая бы обладала патентной чистотой, то есть была бы совершенно новой. Следующим шагом для нашего коллектива будет подготовка к клиническим исследованиям на людях", — добавил Бурмистров.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда.
 
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