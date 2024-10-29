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В Латвии пройдут учения многонациональной бригады НАТО - РИА Новости, 29.10.2024
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21:10 29.10.2024 (обновлено: 21:11 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/nato-1980796749.html
В Латвии пройдут учения многонациональной бригады НАТО
В Латвии пройдут учения многонациональной бригады НАТО - РИА Новости, 29.10.2024
В Латвии пройдут учения многонациональной бригады НАТО
Первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии состоятся в первой половине ноября, в них примут участие более 3,5 тысяч военных из 13... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:10
2024-10-29T21:11
в мире
латвия
россия
польша
нато
бухарестская девятка
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии состоятся в первой половине ноября, в них примут участие более 3,5 тысяч военных из 13 стран альянса, сообщила пресс-служба латвийского минобороны. "С 1 по 14 ноября в (латвийских регионах - ред.) Видземе и Земгале пройдут первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии. Более 3500 солдат союзников примут участие в учениях "Решительный воин-2024", проводимых многонациональной дивизией НАТО "Север", в ходе которых продемонстрируют способность бригады проводить операции, интегрируя все подчиненные и вспомогательные подразделения", - говорится в сообщении. Отмечается, что многонациональная бригада в Латвии в настоящее время объединяет военных из 13 стран-членов НАТО - Албании, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Польши, Северной Македонии, Словакии, Словении, Черногории, Чехии. В октябре под командование бригады перешла многонациональная боевая группа НАТО в Латвии под руководством Канады, ранее находившаяся в распоряжении мотострелковой бригады латвийских сухопутных войск. Ранее президенты Латвии, Польши и Румынии перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге заявили, что НАТО будет значительно усиливать присутствие на восточном фланге. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что НАТО усиливает присутствие в Балтии, чтобы иметь возможности при необходимости вести бои на границе. Ранее Латвия начала строить укрепления на границе с Россией и Белоруссией, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро. Западные СМИ сообщали, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241029/nato-1980780903.html
https://ria.ru/20241029/nato-1980723705.html
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в мире, латвия, россия, польша, нато, бухарестская девятка
В мире, Латвия, Россия, Польша, НАТО, Бухарестская девятка
В Латвии пройдут учения многонациональной бригады НАТО

В Латвии пройдут полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии состоятся в первой половине ноября, в них примут участие более 3,5 тысяч военных из 13 стран альянса, сообщила пресс-служба латвийского минобороны.
"С 1 по 14 ноября в (латвийских регионах - ред.) Видземе и Земгале пройдут первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии. Более 3500 солдат союзников примут участие в учениях "Решительный воин-2024", проводимых многонациональной дивизией НАТО "Север", в ходе которых продемонстрируют способность бригады проводить операции, интегрируя все подчиненные и вспомогательные подразделения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что многонациональная бригада в Латвии в настоящее время объединяет военных из 13 стран-членов НАТО - Албании, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Польши, Северной Македонии, Словакии, Словении, Черногории, Чехии. В октябре под командование бригады перешла многонациональная боевая группа НАТО в Латвии под руководством Канады, ранее находившаяся в распоряжении мотострелковой бригады латвийских сухопутных войск.
Ранее президенты Латвии, Польши и Румынии перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге заявили, что НАТО будет значительно усиливать присутствие на восточном фланге. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что НАТО усиливает присутствие в Балтии, чтобы иметь возможности при необходимости вести бои на границе.
Ранее Латвия начала строить укрепления на границе с Россией и Белоруссией, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро. Западные СМИ сообщали, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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