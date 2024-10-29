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На Западе рассказали о дилемме НАТО из-за краха ВСУ
На Западе рассказали о дилемме НАТО из-за краха ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
На Западе рассказали о дилемме НАТО из-за краха ВСУ
Североатлантический альянс из-за краха Вооруженных сил Украины пойдет на мирные переговоры либо на войну с Россией, написал профессор Университета Юго-Восточной РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:40
2024-10-29T15:40
2024-10-29T15:40
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.Североатлантический альянс из-за краха Вооруженных сил Украины пойдет на мирные переговоры либо на войну с Россией, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен в социальной сети X."Крах линии фронта усиливается, что ставит НАТО перед дилеммой: начать переговоры или вступить в войну с Россией", — предупредил эксперт.Во вторник Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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россия, москва, селидово, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, политика
Россия, Москва, Селидово, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
На Западе рассказали о дилемме НАТО из-за краха ВСУ
Дисен: НАТО из-за провала ВСУ пойдет на переговоры или на войну с Россией