https://ria.ru/20241029/moskva-1980748129.html

В Москве прошел первый день конгресса "Национальное здравоохранение 2024"

В Москве прошел первый день конгресса "Национальное здравоохранение 2024" - РИА Новости, 29.10.2024

В Москве прошел первый день конгресса "Национальное здравоохранение 2024"

28 октября прошел первый день работы III Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2024", мероприятие состоялось в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:07

2024-10-29T17:07

2024-10-29T17:07

фонд "росконгресс"

москва

россия

антон кобяков

михаил мурашко

геннадий онищенко

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980749195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_08563408e51a82d7ff2985131c062951.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. 28 октября прошел первый день работы III Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2024", мероприятие состоялось в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" в Москве, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конгресс проходит третий год при поддержке правительства РФ. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс". "Конгресс "Национальное здравоохранение" проходит в год 150-летия со дня рождения выдающегося организатора здравоохранения, врача и ученого Николая Александровича Семашко. Его идеи и труды легли в основу системы здравоохранения, которая уже многие десятилетия служит на благо людей. Этот конгресс — не только встреча выдающихся профессионалов, это символ преемственности и уважения к тем, кто заложил основы нашей медицинской системы. Наследие Семашко напоминает нам о том, что медицина — это не только наука, но и искусство заботы о людях, их здоровье и благополучии", – отметил советник президента РФ Антон Кобяков. Открытие конгресса прошло в формате торжественного награждения победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, а также конкурса молодых преподавателей медицинских вузов. На открытии был показан короткий фильм, с реальными историями медиков, собранными из разных регионов страны. В рамках церемонии открытия выдающихся врачей наградили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент Медицинской лиги, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. В конкурсе приняли участие более 4 тысяч участников из 78 регионов страны. Каждый из них прошел последовательно три этапа отбора: сначала в своей медицинской организации, затем на региональном уровне и, в финале, на федеральном уровне. Содержание сессий деловой программы конгресса "Национальное здравоохранение – 2024" сформировано на основе всемирно известных Принципов построения государственной системы охраны здоровья, разработанных Николаем Семашко. Программа мероприятия включает в себя восемь тематических треков: "Формирование здоровья человека", "Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания", "Единство профилактики и лечения", "Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения", "Управление здравоохранением с научной точки зрения", "Обеспечение санитарного благополучия", "Обеспечение доступным здоровым питанием каждого" и "Современная доступная медицинская продукция. На полях конгресса прошла выставка, посвященная Семашко, на ней были представлены фотографии из его биографии, а также экспонаты, используемые в быту. Во вторник состоится пленарная сессия "Национальное здравоохранение", которая пройдет в Большом зале Кремлевского дворца.

https://ria.ru/20241029/medproduktsiya-1980706108.html

https://ria.ru/20241018/programma-1978783887.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фонд "росконгресс", москва, россия, антон кобяков, михаил мурашко, геннадий онищенко, российская академия наук