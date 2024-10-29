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В Москве спасли упавшую в котлован лису - РИА Новости, 29.10.2024
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Хорошие новости
 
16:53 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/moskva-1980746676.html
В Москве спасли упавшую в котлован лису
В Москве спасли упавшую в котлован лису - РИА Новости, 29.10.2024
В Москве спасли упавшую в котлован лису
Лисицу, упавшую в строительный котлован в Москве, спасли и выпустили на природных территориях столицы, осмотр показал, что она здорова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:53
2024-10-29T16:53
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лисицу, упавшую в строительный котлован в Москве, спасли и выпустили на природных территориях столицы, осмотр показал, что она здорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Благодаря действиям небезразличных людей, лиса, упавшая в строительный котлован на улице Дорожная, была спасена. Специалисты департамента обследовали зверя на месте происшествия. По результатам осмотра животное оказалось совершенно здоровым, хоть и слегка напуганным. Лисицу выпустили на природных территориях Москвы", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что дикие животные – такие же жители мегаполиса, как и москвичи. Однако при встрече с ними в черте города необходимо быть внимательными и осторожными.
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городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве спасли упавшую в котлован лису

В Москве спасли и выпустили лису, упавшую в строительный котлован

© Фото : ОПСО "СпасРезерв"Лисицу, упавшую в строительный котлован в Москве, спасли и выпустили
Лисицу, упавшую в строительный котлован в Москве, спасли и выпустили - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : ОПСО "СпасРезерв"
Лисицу, упавшую в строительный котлован в Москве, спасли и выпустили
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лисицу, упавшую в строительный котлован в Москве, спасли и выпустили на природных территориях столицы, осмотр показал, что она здорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Благодаря действиям небезразличных людей, лиса, упавшая в строительный котлован на улице Дорожная, была спасена. Специалисты департамента обследовали зверя на месте происшествия. По результатам осмотра животное оказалось совершенно здоровым, хоть и слегка напуганным. Лисицу выпустили на природных территориях Москвы", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что дикие животные – такие же жители мегаполиса, как и москвичи. Однако при встрече с ними в черте города необходимо быть внимательными и осторожными.
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