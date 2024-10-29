https://ria.ru/20241029/moskva-1980746676.html

В Москве спасли упавшую в котлован лису

В Москве спасли упавшую в котлован лису - РИА Новости, 29.10.2024

В Москве спасли упавшую в котлован лису

Лисицу, упавшую в строительный котлован в Москве, спасли и выпустили на природных территориях столицы, осмотр показал, что она здорова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:53

2024-10-29T16:53

2024-10-29T16:53

хорошие новости

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980744735_0:341:726:749_1920x0_80_0_0_5e1f6c0fa059e1110b49e2d17ce79181.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лисицу, упавшую в строительный котлован в Москве, спасли и выпустили на природных территориях столицы, осмотр показал, что она здорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Благодаря действиям небезразличных людей, лиса, упавшая в строительный котлован на улице Дорожная, была спасена. Специалисты департамента обследовали зверя на месте происшествия. По результатам осмотра животное оказалось совершенно здоровым, хоть и слегка напуганным. Лисицу выпустили на природных территориях Москвы", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что дикие животные – такие же жители мегаполиса, как и москвичи. Однако при встрече с ними в черте города необходимо быть внимательными и осторожными.

https://ria.ru/20240701/piton-1956752900.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва