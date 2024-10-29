https://ria.ru/20241029/moskalkova-1980659753.html

Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг

Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг - РИА Новости, 29.10.2024

Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо ввести ответственность за буллинг, поскольку нет примеров наказания за такие... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:49

2024-10-29T11:49

2024-10-29T11:49

общество

россия

татьяна москалькова

госдума рф

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо ввести ответственность за буллинг, поскольку нет примеров наказания за такие действия. "Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность… Нет ответственности, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалось", - заявила Москалькова в ходе совместного заседания с Комитетом Госдумы РФ по молодежной политике.

https://ria.ru/20240611/rusofobiya-1952099926.html

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общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф