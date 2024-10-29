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Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг - РИА Новости, 29.10.2024
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11:49 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/moskalkova-1980659753.html
Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг
Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг - РИА Новости, 29.10.2024
Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо ввести ответственность за буллинг, поскольку нет примеров наказания за такие... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:49
2024-10-29T11:49
общество
россия
татьяна москалькова
госдума рф
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо ввести ответственность за буллинг, поскольку нет примеров наказания за такие действия. "Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность… Нет ответственности, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалось", - заявила Москалькова в ходе совместного заседания с Комитетом Госдумы РФ по молодежной политике.
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общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг

Татьяна Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо ввести ответственность за буллинг, поскольку нет примеров наказания за такие действия.
"Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность… Нет ответственности, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалось", - заявила Москалькова в ходе совместного заседания с Комитетом Госдумы РФ по молодежной политике.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаГосдума РФ
 
 
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