https://ria.ru/20241029/moskalkova-1980659753.html
Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг
Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг - РИА Новости, 29.10.2024
Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо ввести ответственность за буллинг, поскольку нет примеров наказания за такие... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:49
2024-10-29T11:49
2024-10-29T11:49
общество
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо ввести ответственность за буллинг, поскольку нет примеров наказания за такие действия. "Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность… Нет ответственности, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалось", - заявила Москалькова в ходе совместного заседания с Комитетом Госдумы РФ по молодежной политике.
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общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг
Татьяна Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг