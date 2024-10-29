https://ria.ru/20241029/mkad-1980807240.html

На МКАД столкнулись четыре машины

На МКАД столкнулись четыре машины - РИА Новости, 29.10.2024

На МКАД столкнулись четыре машины

Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 75-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T23:22

2024-10-29T23:22

2024-10-29T23:22

происшествия

москва

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россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 75-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 75-го километра МКАД (перед Химкинским мостом) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20241028/mkad-1980430218.html

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происшествия, москва, авто, россия