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На МКАД столкнулись четыре машины
На МКАД столкнулись четыре машины - РИА Новости, 29.10.2024
На МКАД столкнулись четыре машины
Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 75-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:22
2024-10-29T23:22
2024-10-29T23:22
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 75-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 75-го километра МКАД (перед Химкинским мостом) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, авто, россия
Происшествия, Москва, Авто, Россия
На МКАД столкнулись четыре машины
На внутренней стороне 75-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля