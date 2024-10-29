https://ria.ru/20241029/minoborony-1980761942.html

Появились кадры пусков МБР "Ярс" и "Булава" на тренировке сил сдерживания

Появились кадры пусков МБР "Ярс" и "Булава" на тренировке сил сдерживания - РИА Новости, 29.10.2024

Появились кадры пусков МБР "Ярс" и "Булава" на тренировке сил сдерживания

Минобороны РФ показало пуски ракет "Ярс" и "Булава", а также взлета стратегических ракетоносцев Ту-95мс в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:44

2024-10-29T17:44

2024-10-29T17:47

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало пуски ракет "Ярс" и "Булава", а также взлета стратегических ракетоносцев Ту-95мс в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.Ранее министерство сообщило, что в ходе тренировки с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". К тренировке также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования."Внимание, расчет - получен приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. Приготовиться к совместным действиям... проконтролировать правильность набора... Внимание, пуск", - говорит российский военнослужащий на космодроме "Плесецк". Далее на видео показан пуск межконтинентальных баллистических ракет "Ярс".Также министерство показало пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки Тихоокеанского флота и взлет стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

https://ria.ru/20241029/udar-1980752662.html

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Пуски МБР "Ярс" и "Булава" в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания Минобороны показало пуски МБР "Ярс" и "Булава" в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания 2024-10-29T17:44 true PT0M38S

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф