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Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы - РИА Новости, 29.10.2024
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12:45 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/minenergo-1980674141.html
Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы
Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы - РИА Новости, 29.10.2024
Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы
Минэнерго Украины в Telegram-канале на фоне повреждений энергетической инфраструктуры призвало граждан страны экономить электроэнергию в вечерние часы. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:45
2024-10-29T12:45
в мире
украина
польша
словакия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
укрэнерго
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале на фоне повреждений энергетической инфраструктуры призвало граждан страны экономить электроэнергию в вечерние часы. "Ежедневные ... обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, затрудняющим работу энергосистемы. Подготовка к отопительному сезону происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры из-за массированных атак. Призываем потребителей пользоваться электроэнергией бережливо, особенно в вечерний период", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник. По данным ведомства, во вторник прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 4174 МВт.ч Бывший глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 сентября утверждал, что Украине не удастся избежать дефицита электроэнергии этой зимой, даже если не будет новых обстрелов.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973602198.html
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в мире, украина, польша, словакия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрэнерго
В мире, Украина, Польша, Словакия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Укрэнерго
Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы

Украинцев призвали экономить электричество на фоне повреждений инфраструктуры

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале на фоне повреждений энергетической инфраструктуры призвало граждан страны экономить электроэнергию в вечерние часы.
"Ежедневные ... обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, затрудняющим работу энергосистемы. Подготовка к отопительному сезону происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры из-за массированных атак. Призываем потребителей пользоваться электроэнергией бережливо, особенно в вечерний период", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.
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По данным ведомства, во вторник прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 4174 МВт.ч
Бывший глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 сентября утверждал, что Украине не удастся избежать дефицита электроэнергии этой зимой, даже если не будет новых обстрелов.
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