https://ria.ru/20241029/milyaev-1980769794.html

Губернатор Тульской области Миляев провел встречу с инвесторами

Губернатор Тульской области Миляев провел встречу с инвесторами - РИА Новости, 29.10.2024

Губернатор Тульской области Миляев провел встречу с инвесторами

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел во вторник встречу с генеральным директором ООО "Инновационное предприятие Нова" Сергеем Гаубэ и бенефициаром... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:11

2024-10-29T18:11

2024-10-29T18:11

тульская область

тульская область

алексинский район

дмитрий миляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6ea501ddb40e576c97ad39ca554663c.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел во вторник встречу с генеральным директором ООО "Инновационное предприятие Нова" Сергеем Гаубэ и бенефициаром ООО "Баухим" Русланом Пулинцом, сообщает пресс-служба правительства Тульской области. На территории опережающего развития (ТОР) "Алексин" с октября 2020 года реализуется инвестиционный проект компании "Инновационное предприятие Нова". Предприятие будет выпускать товары из пластика и металла, в том числе комплектующие для систем контроля уровня сахара в крови, детские товары и другую продукцию промышленного и бытового назначения. "Проект предполагает вложение 320 миллионов рублей и создание 99 рабочих мест. Завод предприятия "Нова" уже построен, ведутся пусконаладочные работы", – отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, Гаубэ поделился планами по реализации в регионе нового инвестпроекта – гостиничного комплекса в деревне Верхний Суходол Алексинского района. На данный момент "Нова" ведет предпроектные работы. В конце 2023 года с компанией "Баухим" было заключено соглашение о реализации проекта по созданию производства материалов для технической изоляции. Предприятие размещено в особой экономической зоне "Узловая". "Объем инвестиций составляет около миллиарда рублей. Предполагается создание 60 рабочих мест. За счет региона компания "Баухим" будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой", – подчеркнул Миляев. Пулинец отметил, что предприятие будет производить до четырех миллионов квадратных метров профилированных мембран и до 440 тысяч кубических метров пенополистирола в год. Глава региона заключил, что инвесторам будет оказана всесторонняя помощь для дальнейшей реализации проектов. Развитие преференциальных территорий и создание благоприятных условий для бизнеса – приоритетные направления работы областного правительства.

https://ria.ru/20241029/podderzhka-1980658010.html

https://ria.ru/20241015/khusnullin-1978213712.html

тульская область

алексинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, алексинский район, дмитрий миляев