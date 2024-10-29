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Губернатор Тульской области Миляев провел встречу с инвесторами - РИА Новости, 29.10.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:11 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/milyaev-1980769794.html
Губернатор Тульской области Миляев провел встречу с инвесторами
Губернатор Тульской области Миляев провел встречу с инвесторами - РИА Новости, 29.10.2024
Губернатор Тульской области Миляев провел встречу с инвесторами
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел во вторник встречу с генеральным директором ООО "Инновационное предприятие Нова" Сергеем Гаубэ и бенефициаром... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:11
2024-10-29T18:11
тульская область
тульская область
алексинский район
дмитрий миляев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел во вторник встречу с генеральным директором ООО "Инновационное предприятие Нова" Сергеем Гаубэ и бенефициаром ООО "Баухим" Русланом Пулинцом, сообщает пресс-служба правительства Тульской области. На территории опережающего развития (ТОР) "Алексин" с октября 2020 года реализуется инвестиционный проект компании "Инновационное предприятие Нова". Предприятие будет выпускать товары из пластика и металла, в том числе комплектующие для систем контроля уровня сахара в крови, детские товары и другую продукцию промышленного и бытового назначения. "Проект предполагает вложение 320 миллионов рублей и создание 99 рабочих мест. Завод предприятия "Нова" уже построен, ведутся пусконаладочные работы", – отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, Гаубэ поделился планами по реализации в регионе нового инвестпроекта – гостиничного комплекса в деревне Верхний Суходол Алексинского района. На данный момент "Нова" ведет предпроектные работы. В конце 2023 года с компанией "Баухим" было заключено соглашение о реализации проекта по созданию производства материалов для технической изоляции. Предприятие размещено в особой экономической зоне "Узловая". "Объем инвестиций составляет около миллиарда рублей. Предполагается создание 60 рабочих мест. За счет региона компания "Баухим" будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой", – подчеркнул Миляев. Пулинец отметил, что предприятие будет производить до четырех миллионов квадратных метров профилированных мембран и до 440 тысяч кубических метров пенополистирола в год. Глава региона заключил, что инвесторам будет оказана всесторонняя помощь для дальнейшей реализации проектов. Развитие преференциальных территорий и создание благоприятных условий для бизнеса – приоритетные направления работы областного правительства.
https://ria.ru/20241029/podderzhka-1980658010.html
https://ria.ru/20241015/khusnullin-1978213712.html
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тульская область, алексинский район, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Алексинский район, Дмитрий Миляев

Губернатор Тульской области Миляев провел встречу с инвесторами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел во вторник встречу с генеральным директором ООО "Инновационное предприятие Нова" Сергеем Гаубэ и бенефициаром ООО "Баухим" Русланом Пулинцом, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
На территории опережающего развития (ТОР) "Алексин" с октября 2020 года реализуется инвестиционный проект компании "Инновационное предприятие Нова". Предприятие будет выпускать товары из пластика и металла, в том числе комплектующие для систем контроля уровня сахара в крови, детские товары и другую продукцию промышленного и бытового назначения.
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"Проект предполагает вложение 320 миллионов рублей и создание 99 рабочих мест. Завод предприятия "Нова" уже построен, ведутся пусконаладочные работы", – отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, Гаубэ поделился планами по реализации в регионе нового инвестпроекта – гостиничного комплекса в деревне Верхний Суходол Алексинского района. На данный момент "Нова" ведет предпроектные работы.
В конце 2023 года с компанией "Баухим" было заключено соглашение о реализации проекта по созданию производства материалов для технической изоляции. Предприятие размещено в особой экономической зоне "Узловая".
"Объем инвестиций составляет около миллиарда рублей. Предполагается создание 60 рабочих мест. За счет региона компания "Баухим" будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой", – подчеркнул Миляев.
Пулинец отметил, что предприятие будет производить до четырех миллионов квадратных метров профилированных мембран и до 440 тысяч кубических метров пенополистирола в год.
Глава региона заключил, что инвесторам будет оказана всесторонняя помощь для дальнейшей реализации проектов. Развитие преференциальных территорий и создание благоприятных условий для бизнеса – приоритетные направления работы областного правительства.
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Тульская областьТульская областьАлексинский районДмитрий Миляев
 
 
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