https://ria.ru/20241029/migratsiya-1980676974.html
Госдума приняла закон о блокировке сайтов с услугами по незаконной миграции
Госдума приняла закон о блокировке сайтов с услугами по незаконной миграции - РИА Новости, 29.10.2024
Госдума приняла закон о блокировке сайтов с услугами по незаконной миграции
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:54
2024-10-29T12:54
2024-10-29T12:57
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вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции.Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законом предлагается включать в реестр запрещенной информации информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации.Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта будет являться решение генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации."Законопроектом мы даем Генеральной прокуратуре полномочия по внесудебной блокировке интернет-ресурсов, рекламирующих незаконные услуги для мигрантов. Ко второму чтению законопроекта мы внесли уточнение, которое уже конкретным образом предписывает, что именно органы прокуратуры в рамках реализуемого ими постоянного мониторинга, а также на основании обращений граждан могут осуществлять блокировку ресурсов с преступным контентом, распространяющим информацию об организации нелегальной миграции", - сказала вице-спикер ГД Ирина Яровая.Она добавила, что более 30% преступлений, связанных с организованной нелегальной миграцией, совершается с помощью IT-технологий, и задача законодателей - отсечь "эти рубежи преступных коммуникаций и сделать максимально оперативным и действенным меры реагирования государства"
https://ria.ru/20241004/rossija-1976348764.html
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россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Госдума приняла закон о блокировке сайтов с услугами по незаконной миграции
Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконной миграцией
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции.
Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин
, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая
, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ
, Верховным судом, Генпрокуратурой
и Следственным комитетом.
Законом предлагается включать в реестр запрещенной информации информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации.
Основанием для блокировки Роскомнадзором
сайта будет являться решение генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации.
"Законопроектом мы даем Генеральной прокуратуре полномочия по внесудебной блокировке интернет-ресурсов, рекламирующих незаконные услуги для мигрантов. Ко второму чтению законопроекта мы внесли уточнение, которое уже конкретным образом предписывает, что именно органы прокуратуры в рамках реализуемого ими постоянного мониторинга, а также на основании обращений граждан могут осуществлять блокировку ресурсов с преступным контентом, распространяющим информацию об организации нелегальной миграции", - сказала вице-спикер ГД Ирина Яровая.
Она добавила, что более 30% преступлений, связанных с организованной нелегальной миграцией, совершается с помощью IT-технологий, и задача законодателей - отсечь "эти рубежи преступных коммуникаций и сделать максимально оперативным и действенным меры реагирования государства"