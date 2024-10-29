https://ria.ru/20241029/migratsiya-1980676974.html

Госдума приняла закон о блокировке сайтов с услугами по незаконной миграции

Госдума приняла закон о блокировке сайтов с услугами по незаконной миграции - РИА Новости, 29.10.2024

Госдума приняла закон о блокировке сайтов с услугами по незаконной миграции

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:54

2024-10-29T12:54

2024-10-29T12:57

россия

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции.Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законом предлагается включать в реестр запрещенной информации информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации.Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта будет являться решение генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации."Законопроектом мы даем Генеральной прокуратуре полномочия по внесудебной блокировке интернет-ресурсов, рекламирующих незаконные услуги для мигрантов. Ко второму чтению законопроекта мы внесли уточнение, которое уже конкретным образом предписывает, что именно органы прокуратуры в рамках реализуемого ими постоянного мониторинга, а также на основании обращений граждан могут осуществлять блокировку ресурсов с преступным контентом, распространяющим информацию об организации нелегальной миграции", - сказала вице-спикер ГД Ирина Яровая.Она добавила, что более 30% преступлений, связанных с организованной нелегальной миграцией, совершается с помощью IT-технологий, и задача законодателей - отсечь "эти рубежи преступных коммуникаций и сделать максимально оперативным и действенным меры реагирования государства"

https://ria.ru/20241004/rossija-1976348764.html

https://ria.ru/20241010/matvienko-1977453115.html

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россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество