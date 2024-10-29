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Госдума приняла закон, касающийся преступлений нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.10.2024
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12:55 29.10.2024 (обновлено: 13:35 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/migranty-1980677138.html
Госдума приняла закон, касающийся преступлений нелегальных мигрантов
Госдума приняла закон, касающийся преступлений нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.10.2024
Госдума приняла закон, касающийся преступлений нелегальных мигрантов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:55
2024-10-29T13:35
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.Володин ранее отмечал, что, по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.По словам председателя Госдумы, принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.Яровая рассказала, что закон четко разграничивает тех, кто незаконно пребывает на территории Российской Федерации, кто нарушает российские законы, и тех, кто соблюдает и уважает законы России."Признавая незаконное нахождение на территории РФ обстоятельством, отягчающим уголовное наказание, мы даем суду право и возможность использовать весь инструментарий и назначать максимальную меру ответственности. Наличие такого квалифицирующего признака означает, что при принятии судом решения невозможно будет переквалифицировать на менее тяжкое преступление. Даже при наличии смягчающих вину обстоятельств, в случае совершения преступления впервые - суд может использовать весь инструментарий и назначать максимальную меру ответственности", - сообщила журналистам вице-спикер Госдумы.
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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Госдума приняла закон, касающийся преступлений нелегальных мигрантов

Совершение преступления нелегалом признали отягчающим обстоятельством

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
Володин ранее отмечал, что, по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.
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По словам председателя Госдумы, принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.
Яровая рассказала, что закон четко разграничивает тех, кто незаконно пребывает на территории Российской Федерации, кто нарушает российские законы, и тех, кто соблюдает и уважает законы России.
"Признавая незаконное нахождение на территории РФ обстоятельством, отягчающим уголовное наказание, мы даем суду право и возможность использовать весь инструментарий и назначать максимальную меру ответственности. Наличие такого квалифицирующего признака означает, что при принятии судом решения невозможно будет переквалифицировать на менее тяжкое преступление. Даже при наличии смягчающих вину обстоятельств, в случае совершения преступления впервые - суд может использовать весь инструментарий и назначать максимальную меру ответственности", - сообщила журналистам вице-спикер Госдумы.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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