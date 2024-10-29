https://ria.ru/20241029/migranty-1980677138.html

Госдума приняла закон, касающийся преступлений нелегальных мигрантов

Госдума приняла закон, касающийся преступлений нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.10.2024

Госдума приняла закон, касающийся преступлений нелегальных мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:55

2024-10-29T12:55

2024-10-29T13:35

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.Володин ранее отмечал, что, по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.По словам председателя Госдумы, принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.Яровая рассказала, что закон четко разграничивает тех, кто незаконно пребывает на территории Российской Федерации, кто нарушает российские законы, и тех, кто соблюдает и уважает законы России."Признавая незаконное нахождение на территории РФ обстоятельством, отягчающим уголовное наказание, мы даем суду право и возможность использовать весь инструментарий и назначать максимальную меру ответственности. Наличие такого квалифицирующего признака означает, что при принятии судом решения невозможно будет переквалифицировать на менее тяжкое преступление. Даже при наличии смягчающих вину обстоятельств, в случае совершения преступления впервые - суд может использовать весь инструментарий и назначать максимальную меру ответственности", - сообщила журналистам вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20241016/migranty-1978352780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, генеральная прокуратура рф