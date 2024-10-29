https://ria.ru/20241029/mid-1980768548.html
Россия закрыла въезд для девяти новозеландцев
Россия закрыла въезд для девяти новозеландцев - РИА Новости, 29.10.2024
Россия закрыла въезд для девяти новозеландцев
Россия закрывает въезд на бессрочной основе для девяти новозеландцев из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил Новой Зеландии в ответ на... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:05
2024-10-29T18:05
2024-10-29T18:05
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия закрывает въезд на бессрочной основе для девяти новозеландцев из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил Новой Зеландии в ответ на санкции властей этой страны против российских физических и юридических лиц, заявили в МИД РФ. "В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для девяти новозеландцев из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил Новой Зеландии, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении российского дипведомства. В МИД РФ отметили, что Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкции против России. "Работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - подчеркнули в российском дипведомстве. В поименном "стоп-листе" находятся в том числе заместители министра обороны, командующие военно-мирскими и воздушными силами страны. "Брук Баррингтон - первый заместитель министра обороны. Эндрю Браун - командующий военно-морскими силами. Мэл Чайлдз - заместитель министра обороны. Джасинда Фаннелл - начальник кадровой службы вооруженных сил. Даниэл Ди-Джей Хант - заместитель командующего военно-воздушными силами. Сара Минсон - заместитель министра обороны. Энди Скотт - оперативный командующий военно-воздушными силами. Ричард Шмидт - заместитель министра обороны. Энтон Янгмен - заместитель министра обороны", - указано в списке.
https://ria.ru/20241029/rossiya-1980762747.html
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россия, новая зеландия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Новая Зеландия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия закрыла въезд для девяти новозеландцев
МИД: въезд закрыт девяти новозеландцам из числа руководства минобороны и ВС
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Россия закрывает въезд на бессрочной основе для девяти новозеландцев из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил Новой Зеландии в ответ на санкции властей этой страны против российских физических и юридических лиц, заявили в МИД РФ
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"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для девяти новозеландцев из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил Новой Зеландии, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении российского дипведомства.
В МИД РФ отметили, что Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкции против России.
"Работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - подчеркнули в российском дипведомстве.
В поименном "стоп-листе" находятся в том числе заместители министра обороны, командующие военно-мирскими и воздушными силами страны.
"Брук Баррингтон - первый заместитель министра обороны. Эндрю Браун - командующий военно-морскими силами. Мэл Чайлдз - заместитель министра обороны. Джасинда Фаннелл - начальник кадровой службы вооруженных сил. Даниэл Ди-Джей Хант - заместитель командующего военно-воздушными силами. Сара Минсон - заместитель министра обороны. Энди Скотт - оперативный командующий военно-воздушными силами. Ричард Шмидт - заместитель министра обороны. Энтон Янгмен - заместитель министра обороны", - указано в списке.