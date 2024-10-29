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В МИД оценили влияние БРИКС на отношения России и Китая - РИА Новости, 29.10.2024
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12:24 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/mid-1980667299.html
В МИД оценили влияние БРИКС на отношения России и Китая
В МИД оценили влияние БРИКС на отношения России и Китая - РИА Новости, 29.10.2024
В МИД оценили влияние БРИКС на отношения России и Китая
Состоявшийся в Казани саммит БРИКС будет иметь позитивные последствия для российско-китайских отношений, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:24
2024-10-29T12:24
в мире
россия
китай
казань
андрей руденко
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Состоявшийся в Казани саммит БРИКС будет иметь позитивные последствия для российско-китайских отношений, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. "Саммит БРИКС - это действительно выдающееся событие, кульминационное событие для российской внешней политики в этом году. Для китайско-российских отношений, несомненно, это будет иметь позитивные последствия, поскольку Россия и Китай в БРИКСе составляют как бы такую основную движущую силу", - сказал Руденко, который находится в Пекине. Он отметил, что сейчас важно поддерживать ту большую динамику, которая была задана в том числе российским председательством в БРИКС в этом году. "Мы рассчитываем, что в следующем году нам удастся выйти на некоторые новые рубежи, которые позволят действительно позиционировать БРИКС в качестве основного элемента формирующейся системы многополярного мироустройства. Ну и, конечно, от нашего сотрудничества с Китаем и в рамках БРИКС, и по двусторонней линии, много будет зависеть, (а также - ред.) от того, каким будет сам БРИКС. Поэтому это действительно очень важный этап для наших отношений с Китаем и со всем остальным миром", - сказал Руденко. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241026/briks-1980205066.html
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в мире, россия, китай, казань, андрей руденко, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Китай, Казань, Андрей Руденко, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В МИД оценили влияние БРИКС на отношения России и Китая

МИД: саммит БРИКС будет иметь позитивные последствия для отношений России и КНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Состоявшийся в Казани саммит БРИКС будет иметь позитивные последствия для российско-китайских отношений, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Саммит БРИКС - это действительно выдающееся событие, кульминационное событие для российской внешней политики в этом году. Для китайско-российских отношений, несомненно, это будет иметь позитивные последствия, поскольку Россия и Китай в БРИКСе составляют как бы такую основную движущую силу", - сказал Руденко, который находится в Пекине.
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Он отметил, что сейчас важно поддерживать ту большую динамику, которая была задана в том числе российским председательством в БРИКС в этом году.
"Мы рассчитываем, что в следующем году нам удастся выйти на некоторые новые рубежи, которые позволят действительно позиционировать БРИКС в качестве основного элемента формирующейся системы многополярного мироустройства. Ну и, конечно, от нашего сотрудничества с Китаем и в рамках БРИКС, и по двусторонней линии, много будет зависеть, (а также - ред.) от того, каким будет сам БРИКС. Поэтому это действительно очень важный этап для наших отношений с Китаем и со всем остальным миром", - сказал Руденко.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
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В миреРоссияКитайКазаньАндрей РуденкоБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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