https://ria.ru/20241029/mid-1980667299.html

В МИД оценили влияние БРИКС на отношения России и Китая

В МИД оценили влияние БРИКС на отношения России и Китая - РИА Новости, 29.10.2024

В МИД оценили влияние БРИКС на отношения России и Китая

Состоявшийся в Казани саммит БРИКС будет иметь позитивные последствия для российско-китайских отношений, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:24

2024-10-29T12:24

2024-10-29T12:24

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андрей руденко

брикс

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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Состоявшийся в Казани саммит БРИКС будет иметь позитивные последствия для российско-китайских отношений, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. "Саммит БРИКС - это действительно выдающееся событие, кульминационное событие для российской внешней политики в этом году. Для китайско-российских отношений, несомненно, это будет иметь позитивные последствия, поскольку Россия и Китай в БРИКСе составляют как бы такую основную движущую силу", - сказал Руденко, который находится в Пекине. Он отметил, что сейчас важно поддерживать ту большую динамику, которая была задана в том числе российским председательством в БРИКС в этом году. "Мы рассчитываем, что в следующем году нам удастся выйти на некоторые новые рубежи, которые позволят действительно позиционировать БРИКС в качестве основного элемента формирующейся системы многополярного мироустройства. Ну и, конечно, от нашего сотрудничества с Китаем и в рамках БРИКС, и по двусторонней линии, много будет зависеть, (а также - ред.) от того, каким будет сам БРИКС. Поэтому это действительно очень важный этап для наших отношений с Китаем и со всем остальным миром", - сказал Руденко. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241026/briks-1980205066.html

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