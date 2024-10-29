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В МИД оценили перспективы партнерства России и Китая - РИА Новости, 29.10.2024
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12:05 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/mid-1980662824.html
В МИД оценили перспективы партнерства России и Китая
В МИД оценили перспективы партнерства России и Китая - РИА Новости, 29.10.2024
В МИД оценили перспективы партнерства России и Китая
Совпадение позиций России и Китая по большинству проблем станет гарантией того, что всеобъемлющее стратегическое партнерство стран будет неуклонно развиваться,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:05
2024-10-29T12:05
в мире
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китай
пекин
андрей руденко
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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Совпадение позиций России и Китая по большинству проблем станет гарантией того, что всеобъемлющее стратегическое партнерство стран будет неуклонно развиваться, несмотря на вызовы, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. "Главная основа точек роста (российско-китайских отношений - ред.) - это то, что позиции наших стран по большинству стоящих перед нами проблем - и внешних, и внутренних - они совпадают. И я думаю, что это будет являться гарантией того, что это всеобъемлющее стратегическое партнерство будет неуклонно развиваться, несмотря на те риски и вызовы, которые мы все переживаем", - сказал Руденко, который находится в Пекине. Он отметил, что в настоящее время главной задачей двух государств станет реализация тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами в ходе их встреч в текущем году.
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в мире, россия, китай, пекин, андрей руденко
В мире, Россия, Китай, Пекин, Андрей Руденко
В МИД оценили перспективы партнерства России и Китая

Замглавы МИД Руденко: партнерство России и Китая будет неуклонно развиваться

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Совпадение позиций России и Китая по большинству проблем станет гарантией того, что всеобъемлющее стратегическое партнерство стран будет неуклонно развиваться, несмотря на вызовы, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Главная основа точек роста (российско-китайских отношений - ред.) - это то, что позиции наших стран по большинству стоящих перед нами проблем - и внешних, и внутренних - они совпадают. И я думаю, что это будет являться гарантией того, что это всеобъемлющее стратегическое партнерство будет неуклонно развиваться, несмотря на те риски и вызовы, которые мы все переживаем", - сказал Руденко, который находится в Пекине.
Он отметил, что в настоящее время главной задачей двух государств станет реализация тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами в ходе их встреч в текущем году.
Флаги России и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Россия сотрудничает с Китаем во всех областях, заявил Песков
3 июля, 11:41
 
В миреРоссияКитайПекинАндрей Руденко
 
 
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