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В США против McDonald's подали коллективный иск - РИА Новости, 29.10.2024
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23:32 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/mcdonalds-1980807765.html
В США против McDonald's подали коллективный иск
В США против McDonald's подали коллективный иск - РИА Новости, 29.10.2024
В США против McDonald's подали коллективный иск
Потребители подали коллективный судебный иск против компании McDonald's после обнаружения кишечной палочки в бургерах сети ресторанов, передает агентство... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:32
2024-10-29T23:32
в мире
сша
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чикаго
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости/Прайм. Потребители подали коллективный судебный иск против компании McDonald's после обнаружения кишечной палочки в бургерах сети ресторанов, передает агентство Рейтер. Ранее телеканал NBC News сообщал, что американка Кларисса Дебок, проживающая в штате Небраска, подала судебный иск против компании McDonald's после того, как стала жертвой массового заражения кишечной палочкой, охватившего десять штатов США. "В иске, поданном в федеральный суд Чикаго, Аманда МакКрэй и Уильям Майкл Крафт заявили, что испытали множество симптомов, связанных с кишечной палочкой, после покупки четвертьфунтовых бургеров в этом месяце", - говорится в сообщении агентства. Истцы потребовали возместить ущерб всем американцам, которые подхватили кишечную палочку, содержащуюся в бургерах. Также они заявили, что не купили бы свои бургеры, если бы компания предупредила клиентов о рисках заражения. Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил, что 49 человек в США подхватили кишечную палочку, перекусив бургерами из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Позже организация сообщила, что число американцев, которые подхватили кишечную палочку, превысило 70 человек, среди них 22 человека были госпитализированы. Телеканал CBS ранее сообщал, что компания McDonald's убрала из меню в 20% своих ресторанов в США четвертьфунтовый бургер, он же "Роял Чизбургер", после вспышки кишечной палочки, которая, предположительно, могла быть вызвана луком, не прошедшим необходимую термическую обработку. Телеканал NBC News также заявлял, что крупные американские сети фастфуда Burger King, Taco Bell, KFC и Pizza Hut убрали из своих продуктов лук в части ресторанов вслед за McDonald's.
https://ria.ru/20240510/fastfood-1945183940.html
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в мире, сша, небраска, чикаго, mcdonald's corporation, burger king (бургер кинг), kfc
В мире, США, Небраска, Чикаго, McDonald's Corporation, Burger King (Бургер Кинг), KFC
В США против McDonald's подали коллективный иск

В США подали коллективный иск против McDonald's из-за кишечной палочки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРесторан быстрого питания "Макдоналдс" в Нью-Йорке
Ресторан быстрого питания Макдоналдс в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ресторан быстрого питания "Макдоналдс" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости/Прайм. Потребители подали коллективный судебный иск против компании McDonald's после обнаружения кишечной палочки в бургерах сети ресторанов, передает агентство Рейтер.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что американка Кларисса Дебок, проживающая в штате Небраска, подала судебный иск против компании McDonald's после того, как стала жертвой массового заражения кишечной палочкой, охватившего десять штатов США.
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"В иске, поданном в федеральный суд Чикаго, Аманда МакКрэй и Уильям Майкл Крафт заявили, что испытали множество симптомов, связанных с кишечной палочкой, после покупки четвертьфунтовых бургеров в этом месяце", - говорится в сообщении агентства.
Истцы потребовали возместить ущерб всем американцам, которые подхватили кишечную палочку, содержащуюся в бургерах. Также они заявили, что не купили бы свои бургеры, если бы компания предупредила клиентов о рисках заражения.
Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил, что 49 человек в США подхватили кишечную палочку, перекусив бургерами из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Позже организация сообщила, что число американцев, которые подхватили кишечную палочку, превысило 70 человек, среди них 22 человека были госпитализированы.
Телеканал CBS ранее сообщал, что компания McDonald's убрала из меню в 20% своих ресторанов в США четвертьфунтовый бургер, он же "Роял Чизбургер", после вспышки кишечной палочки, которая, предположительно, могла быть вызвана луком, не прошедшим необходимую термическую обработку. Телеканал NBC News также заявлял, что крупные американские сети фастфуда Burger King, Taco Bell, KFC и Pizza Hut убрали из своих продуктов лук в части ресторанов вслед за McDonald's.
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