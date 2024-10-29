https://ria.ru/20241029/mayya-1980759602.html

Ученые обнаружили крупное поселение индейцев майя в Мексике

Ученые обнаружили крупное поселение индейцев майя в Мексике - РИА Новости, 29.10.2024

Ученые обнаружили крупное поселение индейцев майя в Мексике

Группа ученых во главе с антропологами из США обнаружила ранее неизвестное крупное поселение индейцев племени майя на территории юго-восточного штата Мексики... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:38

2024-10-29T17:38

2024-10-29T17:38

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Группа ученых во главе с антропологами из США обнаружила ранее неизвестное крупное поселение индейцев племени майя на территории юго-восточного штата Мексики Кампече, результаты исследования были опубликованы в академическом журнале Antiquity. Исследователи проанализировали данные, собранные на территории площадью 122 квадратных километра при помощи лидара - лазерного локатора, который позволяет обнаруживать и определять координаты объектов. В результате анализа ученые выявили крупное городское поселение, которое они назвали Валериана. Его площадь составляла 16,6 квадратного километра, и оно обладало двумя центрами, расстояние между которыми составляло примерно 2 километра. "Крупнейший из двух застроенных участков Валерианы обладает всеми чертами политической столицы классического периода майя: несколько площадей, соединенных широкой дорогой; храмовые пирамиды; площадка для игр с мячом; водохранилище, образованное путем перекрытия русла реки", - пишут исследователи. Ученые отметили, что обнаружили на территории поселения архитектурный комплекс, который характерен для населенных пунктов, основанных до 150 года нашей эры.

https://ria.ru/20241027/brain-1980074088.html

https://ria.ru/20240324/shinfa-metema-1935018382.html

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