https://ria.ru/20241029/mavrikiy-1980709792.html

Замглавы МИД Маврикия примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи

Замглавы МИД Маврикия примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи - РИА Новости, 29.10.2024

Замглавы МИД Маврикия примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи

Исполняющий обязанности замглавы МИД Маврикия Рой Биссундоял примет участие в первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", заявили в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:58

2024-10-29T14:58

2024-10-29T15:36

маврикий

сочи

москва

ирада зейналова

форум "россия — африка"

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности замглавы МИД Маврикия Рой Биссундоял примет участие в первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", заявили в российском посольстве на Маврикии. "В преддверие отлета в Сочи и.о. замглавы МИД Маврикия Роя Биссундояла обсуждаем возможные встречи и планы на СМИД Россия-Африка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства по итогам встречи главы российской дипмиссии Ирады Зейналовой с Биссундоялом. Там отметили, что визит замминистра - большой знак для двусторонних отношений стран. "Здесь понимают - если Москва была одной из первых мировых столиц, признавших независимость Маврикия в 1968, через неделю после ее объявления, если все эти 56 лет мы дружили и уважали друг друга, значит - сейчас нужно показать, что и будущее мы видим общее. То есть - взаимное развитие, взаимное уважение, взаимный интерес", - заключили в посольстве. Министерская конференция в Сочи продолжит развивать решения второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.

https://ria.ru/20241029/uganda-1980708159.html

https://ria.ru/20241015/zeynalova--1978234174.html

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маврикий, сочи, москва, ирада зейналова, форум "россия — африка", россия