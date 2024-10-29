Замглавы МИД Маврикия примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи
Замглавы МИД Маврикия Биссундоял примет участие в саммите "Россия-Африка" в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности замглавы МИД Маврикия Рой Биссундоял примет участие в первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", заявили в российском посольстве на Маврикии.
"В преддверие отлета в Сочи и.о. замглавы МИД Маврикия Роя Биссундояла обсуждаем возможные встречи и планы на СМИД Россия-Африка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства по итогам встречи главы российской дипмиссии Ирады Зейналовой с Биссундоялом.
Там отметили, что визит замминистра - большой знак для двусторонних отношений стран.
"Здесь понимают - если Москва была одной из первых мировых столиц, признавших независимость Маврикия в 1968, через неделю после ее объявления, если все эти 56 лет мы дружили и уважали друг друга, значит - сейчас нужно показать, что и будущее мы видим общее. То есть - взаимное развитие, взаимное уважение, взаимный интерес", - заключили в посольстве.
Министерская конференция в Сочи продолжит развивать решения второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
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