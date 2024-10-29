https://ria.ru/20241029/matras-1980735682.html

В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри

В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри - РИА Новости, 29.10.2024

В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри

Уборщица, работающая дома у пожилой жительницы итальянской провинции Тревизо, выбросила на свалку старый матрас с наличными и украшениями на 50 тысяч евро,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:15

2024-10-29T16:15

2024-10-29T16:35

в мире

италия

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РИМ, 29 окт - РИА Новости. Уборщица, работающая дома у пожилой жительницы итальянской провинции Тревизо, выбросила на свалку старый матрас с наличными и украшениями на 50 тысяч евро, пишет местное издание Tribuna di Treviso. Во время уборки помощница по хозяйству решила избавиться от найденного в кладовке матраса и отнесла его в пункт приема крупных отходов. В тот же день пропажу заметила дочь клиентки, которая подняла тревогу, обратившись к карабинерам. В ходе поисков пропавшего матраса в городке Монтебеллуна задействовали даже добровольцев из службы гражданской обороны и сотрудников центра переработки мусора. Спустя час матрас нашли в мусорном контейнере для габаритных предметов. Деньги, драгоценности и даже кредитные карты были возвращены владельцам, которые сердечно поблагодарили карабинеров и волонтеров за помощь.

https://ria.ru/20240401/dengi-1937218521.html

италия

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в мире, италия