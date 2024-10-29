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В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри - РИА Новости, 29.10.2024
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16:15 29.10.2024 (обновлено: 16:35 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/matras-1980735682.html
В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри
В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри - РИА Новости, 29.10.2024
В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри
Уборщица, работающая дома у пожилой жительницы итальянской провинции Тревизо, выбросила на свалку старый матрас с наличными и украшениями на 50 тысяч евро,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:15
2024-10-29T16:35
в мире
италия
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РИМ, 29 окт - РИА Новости. Уборщица, работающая дома у пожилой жительницы итальянской провинции Тревизо, выбросила на свалку старый матрас с наличными и украшениями на 50 тысяч евро, пишет местное издание Tribuna di Treviso. Во время уборки помощница по хозяйству решила избавиться от найденного в кладовке матраса и отнесла его в пункт приема крупных отходов. В тот же день пропажу заметила дочь клиентки, которая подняла тревогу, обратившись к карабинерам. В ходе поисков пропавшего матраса в городке Монтебеллуна задействовали даже добровольцев из службы гражданской обороны и сотрудников центра переработки мусора. Спустя час матрас нашли в мусорном контейнере для габаритных предметов. Деньги, драгоценности и даже кредитные карты были возвращены владельцам, которые сердечно поблагодарили карабинеров и волонтеров за помощь.
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в мире, италия
В мире, Италия
В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри

В Италии уборщица выбросила старый матрас с наличными и украшениями внутри

CC BY 3.0 / Hpnx9420 / Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
CC BY 3.0 / Hpnx9420 /
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini. Архивное фото
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РИМ, 29 окт - РИА Новости. Уборщица, работающая дома у пожилой жительницы итальянской провинции Тревизо, выбросила на свалку старый матрас с наличными и украшениями на 50 тысяч евро, пишет местное издание Tribuna di Treviso.
Во время уборки помощница по хозяйству решила избавиться от найденного в кладовке матраса и отнесла его в пункт приема крупных отходов. В тот же день пропажу заметила дочь клиентки, которая подняла тревогу, обратившись к карабинерам.
В ходе поисков пропавшего матраса в городке Монтебеллуна задействовали даже добровольцев из службы гражданской обороны и сотрудников центра переработки мусора. Спустя час матрас нашли в мусорном контейнере для габаритных предметов. Деньги, драгоценности и даже кредитные карты были возвращены владельцам, которые сердечно поблагодарили карабинеров и волонтеров за помощь.
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