https://ria.ru/20241029/matras-1980735682.html
В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри
В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри - РИА Новости, 29.10.2024
В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри
Уборщица, работающая дома у пожилой жительницы итальянской провинции Тревизо, выбросила на свалку старый матрас с наличными и украшениями на 50 тысяч евро,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:15
2024-10-29T16:15
2024-10-29T16:35
в мире
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757930476_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_abff4cbf7fa8a18df66b2dcbf3235967.jpg
РИМ, 29 окт - РИА Новости. Уборщица, работающая дома у пожилой жительницы итальянской провинции Тревизо, выбросила на свалку старый матрас с наличными и украшениями на 50 тысяч евро, пишет местное издание Tribuna di Treviso. Во время уборки помощница по хозяйству решила избавиться от найденного в кладовке матраса и отнесла его в пункт приема крупных отходов. В тот же день пропажу заметила дочь клиентки, которая подняла тревогу, обратившись к карабинерам. В ходе поисков пропавшего матраса в городке Монтебеллуна задействовали даже добровольцев из службы гражданской обороны и сотрудников центра переработки мусора. Спустя час матрас нашли в мусорном контейнере для габаритных предметов. Деньги, драгоценности и даже кредитные карты были возвращены владельцам, которые сердечно поблагодарили карабинеров и волонтеров за помощь.
https://ria.ru/20240401/dengi-1937218521.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757930476_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_e64206613d98138e2f13cb3f84bfd0b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия
В Италии уборщица выбросила матрас с деньгами и украшениями внутри
В Италии уборщица выбросила старый матрас с наличными и украшениями внутри