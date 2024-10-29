Маск предсказал Трампу сокрушительную победу на выборах
Маск предсказал Трампу сокрушительную победу на выборах в ноябре
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X предсказал сокрушительную победу республиканцам и кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу на выборах в ноябре.
Маск сделал подобное заявление, сравнивая результаты досрочного голосования в американском штате Пенсильвания на выборах 2024 года и на выборах 2020 года. К посту также прикреплена таблица, показывающая количество голосов, отданных за демократов и республиканцев в 2024 и 2020 годах.
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"Досрочное голосование в Пенсильвании теперь показывает, что республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с той же датой в 2020 году. Перевес Байдена (президента США) в 2020 году составил всего 80 тысяч. На пути к сокрушительной победе", - написал предприниматель.
Выборы президенты США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.
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