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Маск предсказал Трампу сокрушительную победу на выборах

Маск предсказал Трампу сокрушительную победу на выборах - РИА Новости, 29.10.2024

Маск предсказал Трампу сокрушительную победу на выборах

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X предсказал сокрушительную победу республиканцам и кандидату в президенты США от республиканцев Дональду... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:51

2024-10-29T11:51

2024-10-29T11:51

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пенсильвания

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X предсказал сокрушительную победу республиканцам и кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу на выборах в ноябре. Маск сделал подобное заявление, сравнивая результаты досрочного голосования в американском штате Пенсильвания на выборах 2024 года и на выборах 2020 года. К посту также прикреплена таблица, показывающая количество голосов, отданных за демократов и республиканцев в 2024 и 2020 годах. "Досрочное голосование в Пенсильвании теперь показывает, что республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с той же датой в 2020 году. Перевес Байдена (президента США) в 2020 году составил всего 80 тысяч. На пути к сокрушительной победе", - написал предприниматель. Выборы президенты США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, висконсин, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024