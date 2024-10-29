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Маск отреагировал на решение Washington Post по выборам в США - РИА Новости, 29.10.2024
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03:02 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/mask-1980612865.html
Маск отреагировал на решение Washington Post по выборам в США
Маск отреагировал на решение Washington Post по выборам в США - РИА Новости, 29.10.2024
Маск отреагировал на решение Washington Post по выборам в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал решение газеты Washington Post не поддерживать определенного кандидата в президенты США на... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:02
2024-10-29T03:02
сша
илон маск
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камала харрис
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал решение газеты Washington Post не поддерживать определенного кандидата в президенты США на предстоящих выборах, заявив, что никого не интересуют предпочтения данного издания. На прошлой неделе Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В протест уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. "Никому нет никакого дела, кого поддерживает Washington Post", - написал Маск в социальной сети Х. Он также указал, что авторы издания в большинстве своем являются "невыносимыми радикальными левыми". Комментируя уход из газеты ряда сотрудников, Маск добавил, что из газеты ушли "одни из наихудших", и отметил, что это хорошо. Исторически Washington Post поддерживает демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника. Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям и решение они должны принять сами. В протест уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
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сша, илон маск, amazon, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джефф безос, в мире
США, Илон Маск, Amazon, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Джефф Безос, В мире
Маск отреагировал на решение Washington Post по выборам в США

Маск: никому нет дела до поддержки газетой Washington Post кандидатов в США

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал решение газеты Washington Post не поддерживать определенного кандидата в президенты США на предстоящих выборах, заявив, что никого не интересуют предпочтения данного издания.
На прошлой неделе Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В протест уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты.
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"Никому нет никакого дела, кого поддерживает Washington Post", - написал Маск в социальной сети Х.
Он также указал, что авторы издания в большинстве своем являются "невыносимыми радикальными левыми". Комментируя уход из газеты ряда сотрудников, Маск добавил, что из газеты ушли "одни из наихудших", и отметил, что это хорошо.
Исторически Washington Post поддерживает демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника.
Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям и решение они должны принять сами. В протест уже трое сотрудников газеты покинули свои посты.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
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